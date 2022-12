El programa “Magaly TV: La Firme” se contactó con Melissa Biurnegalo, la modelo de 23 años que fue captada con Said Palao en una fiesta electrónica.

En declaraciones para una reportera de Magaly, la jovencita indicó que el novio de Alejandra Baigorria sí coqueteó con ella durante el evento musical: “Digamos que sí, o sea, no voy a decir que no, porque sería mentir”.

“Una como mujer también se da cuenta cuando alguien te coquetea, no hay mucha lógica en ello”, comentó Melissa.

Melissa Biurnegalo quiso aclarar que no besó al novio de Alejandra Baigorria y que no sabía que el deportista tenía una relación sentimental en la actualidad.

“Miradas, pero más allá de eso no. No conversamos en ningún momento”, explicó de manera tajante.

Alejandra y Said no se han pronunciado al respecto. No se sabe si la pareja sigue con su historia de amor pese a las imágenes que comprometen al integrante de “Esto es guerra”.