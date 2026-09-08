Tras ser acusada de mantener económicamente a su esposo, Said Palao, la empresaria Alejandra Baigorria salió al frente para desmentir estas versiones y arremeter contra quienes cuestionaron su reciente viaje a Japón por sus 38 años.

Y es que, todo empezó cuando varios usuarios en redes sociales comenzaron a cuestionar quién pagaba el viaje a Tokio, donde la pareja estuvo acompañada por el hermano de la modelo.

Ante las constantes indirectas, la influencer aclaró que ambos generan sus propios ingresos. “Cada quien trabaja y paga sus cosas”, contestó en sus redes sociales, visiblemente molesta.

Sin embargo, las críticas continuaron tras comentarios difundidos por ‘Magaly TV, la Firme’, por lo que Baigorria no se quedó callada y arremetió contra sus seguidores.

“¿A quién le consta que yo mantengo a alguien? Solo porque una señora lo dice en su programa, sin pruebas, ya todos son sus borreguitos. Ya cansan de verdad” , expresó respondiéndole a un usuario, a quien le pidió se ponga a trabajar.

@alejandrabaigorriaalcala Dios gracias por mi salud por estar viva y por tener a mi familia !!! Un año más de vida !! Buscando ser siempre mejor persona !! Yo tengo un compromiso contigo y con mi gente 🇵🇪 no me olvido sigo dándole y tú sabes! Gracias 🙏🏻 feliz cumpleaños a mi ❤️ ♬ sonido original - marialena945

Una cena en Tokio y un regalo de lujo

A pesar de las críticas, la empresaria celebró sus 38 años este 8 de septiembre con una cena privada en Tokio junto a su esposo y hermano Sergio Baigorria Alcalá, quien la sorprendió con una cartera Lady Dior valorada en casi 4 mil dólares.

En tanto, el integrante de “Esto es Guerra” compartió imágenes de la celebración en su cuenta de Instagram junto a un mensaje dedicado a su esposa, donde le expresó su gratitud por el tiempo compartido.

“Hoy celebro tu vida, pero también celebro la suerte que tengo de tenerte como mi esposa. Que sigamos sumando historias, viajes y risas”, escribió el deportista.