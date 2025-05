Alejandra Baigorria hizo una pausa en su luna de miel en Turquía y ofreció una entrevista al programa “Esta Noche”, donde no solo habló de los detalles de su matrimonio con Said Palao, sino de toda la polémica que se vivió en la fiesta de celebración, desde su conversación con Mario Irivarren, hasta la agresión de su hermana a su madre.

En comunicación con el programa de la Chola Chabuca, Alejandra Baigorria no tuvo problemas en hablar y si bien el adelanto no brinda mayores detalles, la ‘rubia’ se muestra muy sensible al hablar del tema.

“Cuando me tocan el tema de mi mamá y de mi familia para mí”, se le oye decir a Alejandra Baigorria antes de cortar el video, donde se le muestra con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas.

Como se recuerda, Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, fue la protagonista de impactantes imágenes durante la fiesta de matrimonio de la empresaria y Said Palao.

El programa “Amor y Fuego” emitió imágenes de la joven hermana de Alejandra Baigorria discutiendo fuertemente con su madre Verónica Alcalá, luego de separarse por un rato, la joven regresa hasta donde está su progenitora y le da un fuerte golpe junto a una patada.

Asimismo, el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre también presentó una breve entrevista a Verónica Alcalá, quien afirmó que “sí perdonaba a Thamara” por la agresión que sufrió.