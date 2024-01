La empresaria Alejandra Baigorria sorprendió al propios y extraños al anunciar su compromiso con el modelo Said Palao, con quien lleva tres años de noviazgo.

Cabe precisar que la relación entre los exchicos reality no ha sido ajena a las polémicas o críticas por quienes cuestionan la idoneidad de Said para la vida de Baigorria en lo económico y laboral.

Por eso, tras haber recibido un anillo de compromiso por parte de Said en una playa de Filipinas, la también modelo defendió su relación con Palao y pidió que no la envidien.

“Yo aquí disfrutando de mi felicidad, yo no sé que pase mañana, yo no sé cuál es mi destino. Yo no sé nada más que hoy soy feliz, y vivo mi día a día. Mañana veremos, pero hoy soy feliz y es lo que importa”, dijo Baigorria.

Mediante sus historias de Instragram, Alejandra publicó una foto luciendo el anillo que Said le dio, asimismo invitó a sus seguidores a brindar ayuda a las personas para el desarrollo del país.

“La vida no está comprada para nadie, por eso es solo vivir disfrutando tu día a día. La vida es tan corta que no sabemos. Agradece, ayuda a las personas, pon un granito de arena para el desarrollo de tu país”, complementó.

Alejandra Baigorria pide que no la envidien





Tras ello, fue clara en pedir que no envidien su felicidad, además de solicitar detener los rumores o especulaciones sobre su relación con Said Palao.

“No mires al lado, no envidies a nadie, no hables de más si no te consta, la vida es un bumerán, lo que tú haces, lo que tú deseas, se te regresa. Respeta y aplaude la felicidad de los demás, hoy estás arriba ¿y mañana? No lo sabes”, dijo.





