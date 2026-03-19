Sergio Baigorria, padre de Alejandra Baigorria, decidió pronunciarse públicamente con un emotivo gesto tras las imágenes difundidas en el programa “Magaly TV, la firme”, donde se le ve a Said Palao rodeado de mujeres en una fiesta privada en Argentina.

Las imágenes difundidas en el programa de Magaly Medina muestran a Said en una situación comprometedora con mujeres en una despedida de soltero en Buenos Aires. Este hecho generó múltiples críticas hacia el chico reality y a la misma Alejandra Baigorria.

Ante esta situación, Sergio Baiagorria decidió no brindar declaraciones directas, pero si mostrar su total respaldo hacia su hija a través de redes sociales.

“Mi reina” se lee en la publicación que compartió a través de Instagram, cuyo clip está acompañado del tema ‘Amor del bueno’ de Héctor Montaner.

La publicación generó inmediatamente reacciones positivas entre sus seguidores y figuras del espectáculo, quienes destacaron la importancia del apoyo familiar en momentos difíciles. Asimismo, amistades cercanas a Alejandra se hicieron notar, una de ellas fue Vania Bludau, la mejor amiga de la empresaria, quien manifestó su sentir con un comentario de emoji de corazón.

Por su lado, Alejandra Baigorria ha decidido no ofrecer declaraciones respecto al tema, y así evitar cualquier tipo de comentario. La empresaria ha optado por seguir firme y enfocada con sus actividades laborales y proyectos personales.

(Foto: Instagram @sergio_checky_baigorria)

Por su parte, el hermano de Alejandra Baigorria tampoco es ajeno a la polémica; sin embargo, evitó opinar del tema y mostró a la ‘rubia de Gamarra’ enfocada en su trabajo.

“Qué capa. Orgulloso de ti. Hoy realizamos una charla para toda nuestra familia Ripley”, posteó el hijo de Verónica Alcalá en sus historias de Instagram.