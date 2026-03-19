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Alejandra Baigorria recibe emotivo mensaje de su padre tras polémicas imágenes de Said Palao (Foto: Instagram / @sergio_checky_baigorria)
Alejandra Baigorria recibe emotivo mensaje de su padre tras polémicas imágenes de Said Palao (Foto: Instagram / @sergio_checky_baigorria)
Por Redacción EC

Sergio Baigorria, padre de Alejandra Baigorria, decidió pronunciarse públicamente con un emotivo gesto tras las imágenes difundidas en el programa “Magaly TV, la firme”, donde se le ve a Said Palao rodeado de mujeres en una fiesta privada en Argentina.

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