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Alejandra Baigorria reacciona a comentarios de Vania Bludau. (Foto: Instagram)
Alejandra Baigorria reacciona a comentarios de Vania Bludau. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Alejandra Baigorria se pronunció sobre las recientes declaraciones de Vania Bludau respecto al ampay protagonizado por Said Palao y Mario Irivarren en Argentina.

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