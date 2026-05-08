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Alejandra Baigorria se pronunció sobre las recientes declaraciones de Vania Bludau respecto al ampay protagonizado por Said Palao y Mario Irivarren en Argentina.
Alejandra Baigorria se pronunció sobre las recientes declaraciones de Vania Bludau respecto al ampay protagonizado por Said Palao y Mario Irivarren en Argentina.
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La empresaria aseguró que le sorprendieron las críticas de su amiga, quien calificó el comportamiento mostrado en las imágenes como una falta de respeto hacia las mujeres y cuestionó la continuidad de algunas relaciones tras episodios de presunta infidelidad.
“Me pareció extraño, así como a ustedes. No sé por qué esas declaraciones. Mi amistad sigue, así que no pasa nada. Tenemos un tatuaje juntas”, declaró Baigorria para las cámaras del programa Amor y Fuego.
La denominada “Gringa de Gamarra” también explicó que aún no ha conversado personalmente con Bludau sobre el tema debido a que recién regresó de un viaje de trabajo a China. Sin embargo, indicó que espera dialogar con ella en privado.
“No he llegado a conversar con ella. Yo prefiero dejarlo ahí hasta que llegue el momento de conversar cara a cara”, sostuvo.
La polémica surgió luego de la difusión de imágenes grabadas en Argentina, donde Said Palao y Mario Irivarren aparecen compartiendo en un yate junto al empresario Francho Sierralta y varias mujeres.
Tras la emisión del ampay, Vania Bludau expresó públicamente su incomodidad por la situación y aseguró que no esperaba ese comportamiento de los involucrados.
“A mí me da asco eso... Después de eso, ¿qué hicieron? ¿Puedes estar con tu esposa o tu novia normal?”, manifestó la modelo.
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Asimismo, Bludau señaló que considera ese tipo de conductas una falta de respeto y afirmó que para ella incluso el coqueteo o los mensajes ocultos pueden representar una infidelidad.
Pese a la controversia, Baigorria dejó en claro que mantiene su relación con Said Palao y que las declaraciones de su amiga no han afectado el vínculo entre ambas.
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