Alejandra Baigorria se pronunció sobre las recientes declaraciones de Vania Bludau respecto al ampay protagonizado por Said Palao y Mario Irivarren en Argentina.

La empresaria aseguró que le sorprendieron las críticas de su amiga, quien calificó el comportamiento mostrado en las imágenes como una falta de respeto hacia las mujeres y cuestionó la continuidad de algunas relaciones tras episodios de presunta infidelidad.

“Me pareció extraño, así como a ustedes. No sé por qué esas declaraciones. Mi amistad sigue, así que no pasa nada. Tenemos un tatuaje juntas ”, declaró Baigorria para las cámaras del programa Amor y Fuego.

La denominada “Gringa de Gamarra” también explicó que aún no ha conversado personalmente con Bludau sobre el tema debido a que recién regresó de un viaje de trabajo a China. Sin embargo, indicó que espera dialogar con ella en privado.

“No he llegado a conversar con ella. Yo prefiero dejarlo ahí hasta que llegue el momento de conversar cara a cara ”, sostuvo.

La polémica surgió luego de la difusión de imágenes grabadas en Argentina, donde Said Palao y Mario Irivarren aparecen compartiendo en un yate junto al empresario Francho Sierralta y varias mujeres.

Tras la emisión del ampay, Vania Bludau expresó públicamente su incomodidad por la situación y aseguró que no esperaba ese comportamiento de los involucrados.

“A mí me da asco eso... Después de eso, ¿qué hicieron? ¿Puedes estar con tu esposa o tu novia normal? ”, manifestó la modelo.

Asimismo, Bludau señaló que considera ese tipo de conductas una falta de respeto y afirmó que para ella incluso el coqueteo o los mensajes ocultos pueden representar una infidelidad.

Pese a la controversia, Baigorria dejó en claro que mantiene su relación con Said Palao y que las declaraciones de su amiga no han afectado el vínculo entre ambas.

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