Más enamorada que nunca. Alejandra Baigorria confesó que busca casarse con su actual pareja, pero no solo eso, busca tener tres bodas a su lado. En el programa “Mande quien mande” la modelo habló sobre sus planes de matrimonio con Said Palao.

Cuando reveló que desea tener tres bodas junto a su actual pareja, María Pía Copello quedó pasmada, puesto que no es algo que escuche todos los días: “Hace unos días estábamos con Nino Peñaloza, quien también organiza boda, y nos preguntó a mí y Said... bueno, yo le dije a Said que quiero tres bodas”.

“La simbólica, que quiero que sea en Maldivas, privada, linda, con las fotos”, prosiguió la influencer, mientras explicaba sus planes de matrimonio.

“Venimos a Perú, hacemos la boda Civil, y luego la grande (la boda religiosa), con la fiesta. Serán tres vestidos. Eso es lo que a mí me gustaría”. Además, comentó que también busca formar una familia junto a su novio: “luego viene la boda y los hijos para que sea todo perfecto”.