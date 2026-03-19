Alejandra Baigorria rompe su silencio luego de que se difundieran imágenes de su esposo Said Palao en una situación comprometedora con otras mujeres en una fiesta privada en Buenos Aires, Argentina, hecho que también involucró a Mario Irivarren y Patricio Parodi.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Alejandra Baigorria explicó que no había hablado antes del tema debido a su estado emocional y agradeció a sus seguidores por el respaldo recibido.

“Si no he declarado es porque realmente no me siento lista, ni yo sé qué palabras decir, ni se lo que siento, ni yo sé nada. O sea, para mí estoy como en un momento bloqueada y les soy totalmente sincera, totalmente honesta”, declaró Baigorria, notablemente afectada.

Alejandra Baigorria explicó que no había hablado antes del tema debido a su estado emocional. (Foto: Canal de difusión de WhatsApp /Alejandra Baigorria)

La empresaria resaltó que se trata de un tema delicado que va más allá de una simple relación amorosa y que aún no se siente preparada para hablar sobre el comportamiento de su esposo. Además, aclaró que está pasando por un momento difícil.

“No la estoy pasando bien, es verdad. No quiero llorar, no me gusta que me vean así, pero es difícil para mí porque obviamente es una familia, tengo una familia. Yo… no es un enamorado ni es nada, es una familia constituida. Es algo mucho más allá”, dijo con la voz entrecortada.

CONOCE MÁS: Alejandra Baigorria recibe emotivo mensaje de su padre tras polémicas imágenes de Said Palao

Asimismo, pidió al público que tenga un poco de empatía y respeto con ella y su entorno. Aclaró que no dará declaraciones a la prensa por ahora, y prioriza su estado emocional ante todo.

Alejandra Baigorria explicó que no había hablado antes del tema debido a su estado emocional. (Foto: Canal de difusión de WhatsApp /Alejandra Baigorria)

“Entiendan que yo no estoy lista para que 50 cámaras vengan y me digan cosas que me van a dañar... Te van a preguntar cosas hirientes en las cuales yo todavía no me siento lista para responder porque todavía yo no sé qué va a pasar conmigo, yo no sé qué va a pasar con mi familia, yo no sé nada”, comentó Alejandra Baigorria.

Por otro lado, precisó que aún no ha tomado una decisión sobre el futuro de su matrimonio con Said Palao, y lo que necesita por ahora es tiempo para poder procesar todo lo que está viviendo en estos momentos.

MÁS INFORMACIÓN: Captan a Mario Irivarren y Said Palao de fiesta en yate privado sin sus parejas

“Necesito un tiempo para poder respirar, para poder asumir, para poder pensar. Y si la gente dice ‘no, porque tú eres así, porque tú eres asá’, no, pónganse en mi lugar. O sea, hay mucho en juego, hay muchas cosas que analizar, hay muchas cosas que conversar, y es así”, sentenció Alejandra.

Alejandra Baigorria rompe su silencio tras imágenes de Said Palao en una fiesta con varias mujeres. (Foto: Canal de difusión de WhatsApp /Alejandra Baigorria)

Finalmente aclaro que la decisión que tomará será netamente de ella, ya que no está haciendo daño a nadie por actuar de la manera que ella desea actuar.