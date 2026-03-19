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Alejandra Baigorria rompe su silencio tras imágenes de Said Palao en una fiesta con varias mujeres. (Foto: Canal de difusión de WhatsApp /Alejandra Baigorria)
Alejandra Baigorria rompe su silencio tras imágenes de Said Palao en una fiesta con varias mujeres. (Foto: Canal de difusión de WhatsApp /Alejandra Baigorria)
Por Redacción EC

Alejandra Baigorria rompe su silencio luego de que se difundieran imágenes de su esposo Said Palao en una situación comprometedora con otras mujeres en una fiesta privada en Buenos Aires, Argentina, hecho que también involucró a Mario Irivarren y Patricio Parodi.

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