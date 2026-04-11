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La empresaria explicó que este viaje no es solo personal, sino corporativo, ya que se trasladó con un grupo de 30 mujeres emprendedoras | Foto: Instagram / Composición EC
La empresaria explicó que este viaje no es solo personal, sino corporativo, ya que se trasladó con un grupo de 30 mujeres emprendedoras | Foto: Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

A pocas horas de que se inicien las Elecciones Generales 2026 en el Perú, la reconocida empresaria y exchica ‘reality’ Alejandra Baigorria abandonó territorio nacional con destino a Madrid, España.

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