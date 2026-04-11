En otro video compartido, Baigorria explicó que este viaje no es solo personal, sino corporativo, ya que se trasladó con un grupo de 30 mujeres emprendedoras que alcanzaron metas de productividad en su negocio.
“Hemos venido en familia y vamos a celebrar una entrega de un premio increíble que me van a hacer a mí, de tanto trabajo, disciplina y constancia. Son 7 años creando una comunidad de mujeres emprendedoras”, señaló.
Por otro lado, la ausencia de Palao en este viaje refuerza las especulaciones sobre la distancia con Alejandra, especialmente después de las imágenes de él de fiesta en Argentina, abordo de un yate con Mario Irivarren, Patricio Parodi y modelos extranjeras.
Said Palao aparece desencajado en estudio tras escándalo en Argentina. Rompe en llanto pidiendo perdón públicamente a su esposa Alejandra Baigorria por exponerla, arrepintiéndose de su inmadurez. Su matrimonio pende de un hilo; ella duda y no tomará decisiones apresuradas. Él luchará por recuperarlo si ella lo permite.
¿Alejandra Baigorria no votará en estas elecciones?
La partida de Baigorria ocurre en un momento clave para el país, ya que este domingo 12 de abril, se realizarán las votaciones obligatorias para elegir al nuevo presidente, diputados, senadores y otras autoridades.
Por ello, de no retornar a tiempo para sufragar, la empresaria podría enfrentar las multas electorales estipuladas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que van desde los S/ 27.50 hasta los S/ 110, dependiendo el distrito donde resida.
En tanto, Baigorria no se ha pronunciado sobre su responsabilidad electoral ni ha aclarado si justificó alguna ausencia ante el JNE, o si regresará para cumplir con el deber cívico. Cabe mencionar que, el horario para votar es de 7 a. m. a 5 p. m.
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