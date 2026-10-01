Alejandra Baigorria salió en defensa de su esposo Said Palao luego de la polémica que generó su decisión de revelar públicamente sus ingresos en “Esto es guerra”. La ‘rubia de Gamarra’ rechazó las versiones que aseguran que mantiene económicamente a su esposo y explicó por qué él decidió mostrar documentos sobre sus ganancias.

La polémica surgió tras el viaje de los esposos a Japón. Ante los comentarios sobre quién asumía los gastos de la pareja, Said mostró boletas por su trabajo en televisión, comprobantes correspondientes a campañas publicitarias y hasta el recibo de la cartera de lujo que le regaló a su esposa por su cumpleaños.

Alejandra Baigorria aclaró que ella no participó en la decisión de hacer pública esa información. “Yo lo entiendo y en esto no tuve participación porque generalmente soy yo quien habla, mientras que Said nunca se ha manifestado”, declaró a “Arriba mi gente”.

La pareja se casó el 26 de abril de 2025 | Foto: Archivo GEC

La empresaria reconoció, sin embargo, que exponer sus ingresos pudo no ser la mejor decisión. “Quizás no fue la mejor manera de reaccionar y tienen razón”, señaló. Pese a ello, sostuvo que comprende a su esposo porque llevaba mucho tiempo recibiendo comentarios sobre una supuesta dependencia económica.

Luego, ante las cámaras de “Amor y Fuego”, Alejandra Baigorria reiteró su posición. “Han dicho muchas mentiras acerca de si yo lo mantengo, no lo mantengo”, manifestó. Para la empresaria, Palao simplemente llegó a un punto en el que decidió responder públicamente a las críticas.

Alejandra Baigorria también rechazó las versiones que aseguran que obliga a Said Palao a participar en los videos que publica en TikTok. “Ya es muy descabellado lo que opinan”, comentó, antes de defender el vínculo que mantienen: “Nosotros tenemos un amor genuino, un amor bonito”.

Alejandra Baigorria indicó para AYF que se está tomando su tiempo para decidir qué pasará con su matrimonio tras juerga de Said Palao en Argentina.

Como se recuerda, Alejandra Baigorria y Said Palao realizaron un reciente viaje a Japón y compartieron detalles de su travesía a través de sus redes sociales, donde generaron comentarios divididos sobre los gastos de la travesía.