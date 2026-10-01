Alejandra Baigorria rechazó los comentarios que señalaban que mantiene económicamente a su esposo. (Foto: @alejandrabaigorria)
Alejandra Baigorria rechazó los comentarios que señalaban que mantiene económicamente a su esposo. (Foto: @alejandrabaigorria)
Por Redacción EC

Alejandra Baigorria salió en defensa de su esposo Said Palao luego de la polémica que generó su decisión de revelar públicamente sus ingresos en “Esto es guerra”. La ‘rubia de Gamarra’ rechazó las versiones que aseguran que mantiene económicamente a su esposo y explicó por qué él decidió mostrar documentos sobre sus ganancias.

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