Alejandra Baigorria está a pocos días de celebrar su matrimonio con Said Palao y decidió ofrecer una entrevista al programa “Esta noche”, donde mostró su lado más personal y se conmovió al hablar de su hermano Sergio Baigorria, a quien calificó como una pieza fundamental en su vida y crecimiento profesional.

En conversación con la Chola Chabuca, la chica reality sorprendió al hablar de su familia y confesó que su hermano es una de las personas más importantes de su vida, ya que no solo es su mejor amigo, sino también su mano derecha en los negocios.

“Para mí es perfecto, para mí Sergio es mi mano derecha y mi pie derecho y la mitad de mi cerebro y mi corazón. Sin él no podría hacer todo lo que hago. Es alguien en quien confío muchísimo”, aseguró Baigorria, quien no pudo contener las lágrimas.

La conocida empresaria aseguró que a veces suele ser complicado trabajar con un familiar; sin embargo, su hermano Sergio ha logrado convertirse en su apoyo en los negocios durante todo este tiempo.

Asimismo, Alejandra Baigorria también lanzó una peculiar advertencia al ser consultada por el estadio civil de su hermano. “Está soltero y, por si acaso, la hermana es bien jodida”, dijo con una pequeña sonrisa.

Finalmente, Sergio Baigorria apareció en el estudio de televisión y le dio una sorpresa a Alejandra Baigorria, quien se casará el sábado 26 de abril con Said Palao. El joven le dedicó emotivas palabras a su hermana mayor.

“Siento admiración, me ha enseñado mucho en la vida, siempre me ha sabido sacar adelante y estoy aquí por ella. Me da roche la tele, pero estoy aquí porque sé que es un momento muy especial para ella y no me lo quiero perder”, precisó Sergio, destacando el “enorme corazón” de Alejandra Baigorria.