Alejandra Baigorria se defiende tras impedir declaraciones de Said Palao. (Foto: Captura de YouTube / "DÍA D" - "Willax Televisión")
Alejandra Baigorria se defiende tras impedir declaraciones de Said Palao. (Foto: Captura de YouTube / "DÍA D" - "Willax Televisión")
Por Redacción EC

Alejandra Baigorria ha sido protagonista de la polémica en la última semana tras sus declaraciones frente a la incómoda pregunta de una reportera. En declaraciones a Día D, la popular ‘gringa de Gamarra’ negó que no haya dejado hablar a su esposo, Said Palao, en medio de la discusión.

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