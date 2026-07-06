Alejandra Baigorria ha sido protagonista de la polémica en la última semana tras sus declaraciones frente a la incómoda pregunta de una reportera. En declaraciones a Día D, la popular ‘gringa de Gamarra’ negó que no haya dejado hablar a su esposo, Said Palao, en medio de la discusión.

Según explicó la también empresaria, ella se mantuvo serena e intentó responder con soltura a la pregunta de la comunicadora. Al notar que la pregunta era dirigida solo para ella, intentó responder sola.

“Es que todo el mundo entendió eso. La periodista me preguntó a mí, se achoró conmigo. Soy una mujer a la que no le gusta que me defiendan. Ella me preguntó a mí y me ataca a mí. Yo le respondo a ella y cuando Said intenta defenderme, yo le dije que no”, contó Baigorria al citado medio.

Alejandra Baigorria se defiende tras impedir declaraciones de Said Palao. (Foto: Captura de YouTube / "DÍA D")

“No es que no le dejara hablar, sino que la persona no le preguntó a él, fue directo a atacarme a mí. Yo considero que tenía la suficiente capacidad para responderle a ella”, añadió la exchica reality.

Asimismo, Alejandra Baigorria descartó que Said Palao no tenga carácter y aseguró que ella no se encarga de dirigir su vida. “Así no es. Said tiene un carácter bastante marcado y no es que lo dirija. No me podía enamorar de alguien que maneje como un muñeco”, precisó.

En otro momento de la entrevista, Alejandra Baigorria reafirmó que siempre estuvo enterada de la despedida de soltero a bordo de un yate a la que iba a asistir Said Palao. Eso sí, aclaró que no le gustó que esta situación la haya convertido en el centro de la polémica por ser una persona mediática.

Alejandra Baigorria dice que ella quiso responder a periodista porque la pregunta estaba dirigida para ella y no para Said Palao. (Foto: Captura de YouTube / "DÍA D" )

“No justifico cosas que no se debió hacer. No quiero decirlo porque va a ser tomado a mal. Estamos bien, la confianza está intacta. Lo que perdoné fue la situación que pasé. Mi decisión es mía y, si me equivoco, también es mía… Asumo y aguantaré todas las balas que me quieran caer”, indicó antes de señalar que no le gusta hablar del tema porque sus declaraciones suelen ser sacadas de contexto.