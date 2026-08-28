Ante las críticas que recibió en Internet y televisión nacional por la difusión de imágenes de su viaje a Malaui en un reportaje de DW en Español, medio internacional alemán que analizó el uso de contenidos audiovisuales de menores en situación de vulnerabilidad, Alejandra Baigorria decidió pronunciarse.

El informe periodístico difundido el 25 de agosto utilizó fragmentos del material grabado por Baigorria para abordar el concepto de “pornografía de la pobreza”, debate reactivado luego de que Burkina Faso aprobara un decreto el pasado 2 de julio para sancionar la difusión de imágenes de beneficiarios de ayuda humanitaria.

Ante estas observaciones, la empresaria declaró para América Espectáculos que su presencia en el continente africano fue como supuesta representante de Naciones Unidas y no a un acto personal o comercial.

“Pero yo he ido a un programa, soy embajadora de UNICEF, eh, no es como que cualquier cosa, entonces no es algo ilegal que yo haya hecho” , afirmó Baigorria, quien además sostuvo que existía desinformación sobre el destino al que acudió y el propósito de su contenido.

Respecto a la intencionalidad de sus imágenes, Baigorria argumentó que su trabajo se dio en el marco de una campaña contra la desnutrición infantil desarrollada desde 2002 por una firma privada norteamericana en Malaui.

“Ahorita como que por la música es difícil explicarlo, pero ya lo expliqué en otro medio y ya saben, verdad, no hay más que decir, no hay nada malo, no hay ninguna intención mala de mi parte”, sostuvo.

Finalmente, la empresaria señaló que mantiene la apertura para realizar cambios en la forma en que comunica sus actividades de ayuda. “Las personas que me conocen saben mi forma de trabajar y ya está. Y si hay algo que corregir, se corregirá en el camino”, concluyó.