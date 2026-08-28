Señaló que está dispuesta a realizar cambios en la forma en que comunica sus actividades en redes sociales | Foto: @alejandrabaigorria
Señaló que está dispuesta a realizar cambios en la forma en que comunica sus actividades en redes sociales | Foto: @alejandrabaigorria
Por Redacción EC

Ante las críticas que recibió en Internet y televisión nacional por la difusión de imágenes de su viaje a Malaui en un reportaje de DW en Español, medio internacional alemán que analizó el uso de contenidos audiovisuales de menores en situación de vulnerabilidad, Alejandra Baigorria decidió pronunciarse.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.