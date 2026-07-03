Alejandra Baigorria protagonizó un emotivo reencuentro con el exchico ‘reality’ Mario Irivarren durante un ‘podcast’ local, espacio donde ambos decidieron dejar atrás los distanciamientos del pasado, resaltando el afecto que se tienen desde hace varios años.

Durante el reencuentro, Irivarren admitió que su relación con la empresaria atravesó una etapa de distanciamiento debido a la incomodidad con su entorno personal, en alusión a su expareja Onelia Molina.

Por su parte, Baigorria señaló que optó por mantenerse al margen de los conflictos de ese momento para evitar tensiones y aseguró que el aprecio entre ambos se mantiene firme pese a cualquier situación.

“Hay cosas que lamentablemente no la van a romper nadie... yo estoy segura que el cariño no se va romper, tú puedes haber estado en cólera conmigo y yo contigo, yo creo que hay cosas que uno vive con amigos que no se rompe por más que existan cualquier tipo de cosas o terceros”, expresó la empresaria.

Finalmente, Irivarren reconoció que las tensiones fueron superadas gracias al tiempo y a la comunicación, por lo que ofreció disculpas a la empresaria por cualquier actitud o comentario que hubiese causado incomodidad, un gesto que fue aceptado de forma inmediata por Baigorria, confirmando la reconciliación.

VIDEO RECOMENDADO: