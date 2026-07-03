Por su parte, Irivarren reconoció que las tensiones fueron superadas gracias al tiempo y la comunicación | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por su parte, Irivarren reconoció que las tensiones fueron superadas gracias al tiempo y la comunicación | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Alejandra Baigorria protagonizó un emotivo reencuentro con el exchico ‘reality’ Mario Irivarren durante un ‘podcast’ local, espacio donde ambos decidieron dejar atrás los distanciamientos del pasado, resaltando el afecto que se tienen desde hace varios años.

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