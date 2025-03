Alejandra Baigorria y Said Palao aparecieron de forma sorpresiva en “Esto es guerra” y protagonizaron un inesperado momento cuando la exchica reality tomó la palabra para dirigirse a Onelia Molina, pareja de Mario Irivarren, con quien había mantenido diferencias en el programa.

Y es que, Alejandra Baigorria sorprendió a todos al llegar al set de “EEG” para invitar a Mario Irivarren y Onelia Molina a su boda, hecho que anteriormente ya había descartado porque no se llevaba bien con la novia de su amigo.

La también empresaria de Gamarra tomó la palabra y antes de entregar las invitaciones, se acercó la chica reality Onelia Molina para conversar con ella y pedirle disculpas.

“Siempre tuvimos nuestras diferencias. Si Mario la escogió y tiene tanto tiempo juntos, y lo veo bien, es porque ella es una buena persona. Me gustaría poder conocernos y forjar una nueva linda amistad. Feliz de que Mario esté con Onelia, la mujer que eligió para su vida”, dijo Baigorria.

“Tuvimos nuestros encontrones de competencia, y si en algún comentario hice que te sintieras mal, quiero pedirte disculpas. Sé reconocer mis errores… Yo soy la más feliz de que hagas feliz a Mario, que es como mi hermano. Nos conocemos hace mucho tiempo y es muy amigo de Said . Me gustaría conocerte y salir los cuatro”, agregó.

Alejandra Baigorria se reconcilió con Mario Irivarren y Onelia Molina en "Esto es guerra". (Foto: Captura de video)

Por su parte, Onelia Molina respondió de forma asertiva a la petición de Baigorria, quien se casará con Said Palao el próximo 26 de abril.

“Me parece súper lindo de tu parte. Sé que no nos hemos llegado a conocer mucho, pero me parece increíble lo que hiciste en el camerino. Te aplaudo y te agradezco porque, dentro de todo, Mario es muy importante para mí. Si quisiste solucionar esto, en verdad, para adelante”, comentó Molina.

Los más felices tras la reconciliación fueron Mario Irivarren y Said Palao, quienes mantienen una fuerte amistad gracias a todos los años que han compartido en diversos programas reality.

“Gracias, Ale, para mí fue un gesto increíble. Para mí era un momento incómodo y solo pensar que yo no estuviera en ese matrimonio era algo que no quería ni pensar. Iba a ser algo muy triste y doloroso”, dijo Mario.

“Yo fui el que intercedí para que todo esto sucediera. No quería verlas distanciadas, y sabía que las tres personas que más me importan debían estar bien”, añadió Said.

