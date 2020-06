Alejandra Baigorria decidió resolver las dudas a sus seguidores, quienes le han preguntado sobre una futura relación con el alcalde de La Victoria, George Forsyth. La chica reality contó tenerla “clara” y no busca un romance del momento.

La modelo señaló que su trabajo constante como empresaria se debe a que algún día quiere formar una familia, tener hijos y que nada les falte. “Tengo 31 años y de hecho ya me gustaría ser mamá, me nace el instinto y he pensado una vez en el tema de inseminación artificial”, señaló en sus stories de Instagram.

Alejandra Baigorria HABLA de George Forsyth - OJO

Del mismo modo, le dijo a sus seguidores que muchos se dejan guiar por las noticias y que, de momento, se encuentra sola. “Estoy soltera, sin compromisos, sin salientes, nada de nada, mi corazón está solo y feliz. (Sobre George Forsyth) Solo somos amigos, no hubo nada, hay solamente una bonita amistad”, confesó.

Asimismo señaló que por el momento no sabe nada de Forsyth. “Está trabajando duro y lo felicito”, señaló la integrante de “Esto es guerra”.

Cabe señalar que ambos personajes no han negado un posible romance en el futuro. “No descarto porque como dije hay una admiración y un gusto también, pero de ahí a que pase algo, no se sabe”, señaló hace unos días la modelo.

