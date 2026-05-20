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La empresaria señaló que el viaje a África junto a su familia y Said fue planificado por su empresa con un año de anticipación. | Foto: Archivo GEC / Composición EC
La empresaria señaló que el viaje a África junto a su familia y Said fue planificado por su empresa con un año de anticipación. | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Tras regresar a Lima desde Sudáfrica, adonde viajó de vacaciones con Said Palao y la hija de este, Alejandra Baigorria fue consultada sobre la posibilidad de convertirse en madre este año junto al chico ‘reality’, especialmente por las imágenes que lo mostraron de fiesta abordo de un yate en Argentina en marzo.

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