Tras regresar a Lima desde Sudáfrica, adonde viajó de vacaciones con Said Palao y la hija de este, Alejandra Baigorria fue consultada sobre la posibilidad de convertirse en madre este año junto al chico ‘reality’, especialmente por las imágenes que lo mostraron de fiesta abordo de un yate en Argentina en marzo.

Ante las preguntas de ‘Amor y Fuego’ respecto al deseo de tener un hijo seguía en pie, Baigorria optó por la cautela, evitando dar una confirmación definitiva sobre el futuro de su relación, pues dijo que prefiere enfocarse en el presente.

“Vamos a ir paso a paso... no sé, yo vivo mi día a día y vamos a seguir viendo qué pasa”, manifestó la modelo.

Asimismo, aclaró que la travesía no fue una iniciativa improvisada por ella, sino que se trató de un itinerario que la empresa organizadora ya tenía planificado desde hace un año.

Respecto a la convivencia durante los días de viaje, la empresaria explicó que compartieron la misma habitación sin ningún inconveniente. “Todos hemos dormido en el mismo cuarto, todo bien, todos felices”, dijo.

Ale Baigorria aclara cómo nació el viaje a África.

Aunque no se refirió a la supuesta infidelidad de Said, Baigorria sostuvo que tomará las decisiones que considere correctas para su vida, consciente de que siempre será objeto de críticas. “Yo siempre voy a hacer lo que me da la gana, cuando me da la gana y como me da la gana”, afirmó.

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