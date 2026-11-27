Luego de que el público le gritara “infiel” a Francho Sierralta frente a su esposa, Nathalie Galleno, durante el show de Luzu TV en Lima, a raíz de su fiesta abordo de un yate en Argentina con Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi, Alejandra Baigorria fue consultada por el escándalo, pero evitó comentar y señaló que no opina sobre la vida de otras personas.

“Amigo, yo no opino de nadie, porque a mí no me gusta que opinen de mi vida, por tanto, yo no opino de la vida de nadie. Me va mejor así en la vida, me va bien sin opinar ni mirar a nadie, yo miro al frente, a mis negocios, a mi familia, a mi salud y me va mucho mejor, mirar al lado no, nunca más”, declaró para ‘Más Espectáculos’.

Ante la insistencia del reportero, reiteró que no hablaría sobre el tema y sostuvo que busca mantener la misma postura que espera de los demás. “No voy a hablar del tema porque, como te digo, no me gusta que hablen de mí, tengo que ser consecuente”, agregó.

Alejandra Baigorria descarta embarazo y habla de su matrimonio con Said Palao

Por otro lado, la empresaria descartó estar embarazada y aseguró que no tiene apuro por convertirse en madre junto a Said. También señaló que actualmente está concentrada en sus emprendimientos y actividades laborales.

“No estoy embarazada, todavía no, puede ser cuando tenga que ser, nada de presiones. Estoy tranquila, trabajando un montón”, indicó.

Respecto a su matrimonio, aseguró que ambos mantienen una buena relación y destacó el apoyo que se brindan en sus respectivos proyectos. La pareja lleva cerca de siete años de relación.

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“Esos siete años se pasaron volando, pero súper lindo, llevamos una relación familiar muy linda, de pareja, de amigos, de complicidad y, sobre todo, de apoyo”, expresó.

Finalmente, resaltó el respaldo de su esposo en sus negocios y señaló que ambos buscan crecer juntos. “Él me apoya mucho en todos mis emprendimientos, es difícil para alguien porque yo me muevo por todos lados, pero ambos nos apoyamos y estamos creciendo juntos y eso es lo bonito”, concluyó.