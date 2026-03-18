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A pesar del tenso momento que estaría viviendo por la supuesta infidelidad de Said Palao, Alejandra recibió el apoyo de su familia | Foto: Willax TV (Captura) / Magaly TV (Captura) / Composición EC
A pesar del tenso momento que estaría viviendo por la supuesta infidelidad de Said Palao, Alejandra recibió el apoyo de su familia | Foto: Willax TV (Captura) / Magaly TV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Este miércoles, la empresaria y exchica ‘reality’ Alejandra Baigorria se pronunció por las imágenes de su esposo, Said Palao, en una polémica fiesta en Argentina, junto a sus amigos Mario Irivarren y Patricio Parodi.

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