Este miércoles, la empresaria y exchica ‘reality’ Alejandra Baigorria se pronunció por las imágenes de su esposo, Said Palao, en una polémica fiesta en Argentina, junto a sus amigos Mario Irivarren y Patricio Parodi.

De ese modo, abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’, la denominada ‘Gringa de Gamarra’ evitó confrontaciones directas y optó por no comentar detalles sobre el futuro de su matrimonio.

Alejandra Baigorria habla tras ampay de Said Palao

“Voy a ver las imágenes y les cuento, besitos. Gracias, chau”, expresó Baigorria antes de irse. A pesar de este momento, la empresaria se ha centrado en su trabajo, participando en eventos corporativos, según su hermano, Sergio Baigorria Alcalá.

En tanto, su padre, Sergio Baigorria, manifestó su respaldo público mediante un video en Instagram acompañado del mensaje “Mi reina”. En paralelo, la conductora Magaly Medina le dijo que “una sola persona no hace una relación”.

Para luego añadir: “Alejandra es la que da la vida por la relación, la que pone el esfuerzo y es la que jala el carro del matrimonio”.

Detalles del ‘ampay’ de Said Palao en Buenos Aires

Said Palao y Mario Irivarren fueron captados en una fiesta privada a bordo de un yate en Argentina, sin la compañía de sus parejas, Alejandra Baigorria y Onelia Molina, reportó “Magaly TV, la Firme”.

El viaje, que también incluyó a Patricio Parodi, comenzó el viernes 13 en un exclusivo departamento en Palermo, Buenos Aires, y culminó en un yate en el Delta del Tigre, donde no faltaron alcohol, baile e intimidad con modelos.

Salieron divertidos memes del ampay a Mario Irivarren y Said Palao. (Redes sociales)

Aunque los participantes de ‘Esto es Guerra’ intentaron ocultar el consumo de alcohol y las mujeres en sus redes sociales, Irivarren fue visto besando a una de las jóvenes tras ganar un juego de “piedra, papel o tijera”.

Por su parte, Palao fue grabado bailando muy de cerca con dos mujeres, mientras que Parodi y su amigo Frencho Sierra Alta fueron captados besándose en el segundo piso de la embarcación.

Al final de la noche, el grupo regresó al departamento, en aparente estado de ebriedad, con Palao apresurando el retiro de sus pertenencias e Irivarren mostrando dificultades para caminar.

¿Cuál fue la reacción de Onelia tras la infidelidad de Mario Irivarren?

A diferencia de Baigorria, Onelia Molina confirmó el fin de su romance de tres años con Mario Irivarren. “Mi decisión es clara y no hay vuelta atrás. Cuando hay una falta de respeto, no hay más”, sentenció Molina en su podcast Doble Sentido, visiblemente afectada.

Onelia Molina se pronuncia en su cuenta de Instagram sobre Mario Irrivaren.

En ese sentido, ante las pruebas, Mario Irivarren utilizó su espacio en el programa "La Manada", para admitir su responsabilidad. “Sé que le fallé, sé que la decepcioné... soy perfectamente consciente de que la perdí, me toca asumirlo”.

Hasta el cierre de este reporte, se espera la segunda parte del ‘ampay’, que incluiría grabaciones de reuniones adicionales ocurridas entre el sábado y domingo, en una zona rural alejada de la capital argentina.

VIDEO RECOMENDADO: