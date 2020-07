A través de su cuenta oficial de Instagram, Alejandra Baigorria se mostró feliz luego que ser intervenida para extraer sus óvulos. Pues tal y como lo comentó días atrás, desea cumplir su sueño de convertirse en madre.

“Lista para mi operación para poder hacer la extracción de óvulos y el congelamiento, obviamente. Estoy súper contenta, tranquila, ya les voy a ir contando cómo va todo pero estamos bien aquí, ya por comenzar”, dijo Baigorria al llegar a la clínica de fertilidad.

Tras la intervención, la chica reality se mostró satisfecha y reveló a sus seguidores que todo salió mejor de lo que ella esperaba.

“Persiguiendo mis sueños (…) Salí hace un rato pero ya me desperté, ya me estoy yendo para mi casa así que todo muy bien, para todos los que están preocupados, estoy contenta, está todo excelente”, contó.

“Se supone que tenía una reserva ovárica baja y gracias a Dios -se supone que se estimaba sacar 12 óvulos- me han sacado 17. No todos son los que se van a congelar porque no todos están totalmente maduros, pero estoy contenta salió todo mejor de lo que yo esperaba”, agregó.

Días atrás, Baigorria confesó en el programa “En boca de todos” que tomó la decisión que someterse a un tratamiento para congelar sus óvulos.

“Estoy en un tratamiento ahorita para congelar mis óvulos. Siempre dije que quería ser madre. Este año, cumplo 32 años. Lo de casarse, es algo que ya se me pinchó el globo, ya tuve anillo, ya me di cuenta que no es un cuento de hadas. Para mí, no es lo más anhelado (el matrimonio), pero mi hijo sí”, dijo Alejandra.

