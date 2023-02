Alejandra Baigorria y Said Palao mantienen una sólida relación de varios años, por lo que para continuar con sus planes de convivencia decidieron comprarse su primer departamento juntos. Así lo dio a conocer la exchica reality.

En una reciente entrevista con América Espectáculos, Alejandra Baigorria contó detalles de la decisión que tomó al lado de su pareja. Según dijo, este es el primer paso de la convivencia y no descarta que en un futuro puedan construir su casa.

“Obviamente la inversión en las propiedades es lo más importante y es por ahora, para no estar alquilando, sino estar pagando algo nuestro. Luego eso se alquila”, contó Baigorria.

“Con las proyecciones que tengo con mi empresa y él con sus inversiones, estamos proyectando que en un par de años viviendo en ese departamento ya podríamos comprar un terreno y armar la casa, tal cual queremos”, añadió.

Alejandra Baigorria reveló que se compró un departamento en Miraflores con Said Palao: Más adelante la casa

Por otro lado, la exchica reality también aclaró que ella prefiere no celebrar aniversarios ni dar regalos de cumpleaños, esto con el fin de ahorrar para la construcción de su casa.

“Desde que iniciamos la relación yo fui la que le dije: ‘no me gusta celebrar mesario, aniversario y eso’. De repente cuando estemos casados, yo soy el grinch de San Valentín. Yo le dije que no me regale nada porque lo que quiero es que ambos ahorremos ese dinero para lo que se viene, obviamente soy muy especial y quiero que mi cuarto sea grande y eso”, aseguró la modelo y empresaria.

Said Palao fue blanco de críticas en redes sociales después de aseguraran que no regaló nada a Alejandra Baigorria por San Valentín. "Hoy en día si tú no publicas nada en redes, no lo hiciste, no haces nada" afirmó el deportista. (Fuente: América TV)