Resumen

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Asimismo, evitó confirmar o desmentir si está buscando pruebas que respalden la supuesta infidelidad de Said en Argentina, y, según Onelia Molina, estaría dispuesta a pagar por ellas. | Foto: Willax (Captura) / Composición EC
Asimismo, evitó confirmar o desmentir si está buscando pruebas que respalden la supuesta infidelidad de Said en Argentina, y, según Onelia Molina, estaría dispuesta a pagar por ellas. | Foto: Willax (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

La empresaria Alejandra Baigorria y su esposo, el modelo Said Palao, fueron captados juntos por primera vez luego de que circularan imágenes que vinculan a Palao con un grupo de mujeres durante una fiesta en Argentina.

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