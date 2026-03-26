La empresaria Alejandra Baigorria y su esposo, el modelo Said Palao, fueron captados juntos por primera vez luego de que circularan imágenes que vinculan a Palao con un grupo de mujeres durante una fiesta en Argentina.

El reencuentro tuvo lugar en el centro estético de Baigorria, en Surco, donde las cámaras de "Amor y Fuego" registraron la presencia de ambos. Palao se retiró sin ofrecer declaraciones, mientras que Alejandra insinuó que pronto tomaría una decisión importante sobre su matrimonio.

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Así, el integrante de “Esto es guerra” abandonó el lugar en un vehículo blanco, que más tarde condujo la propia Baigorria. Por su parte, la empresaria respondió a los cuestionamientos y habló sobre la situación actual de su relación.

“Obviamente estamos casados, hay muchas cosas que tenemos y todo será un proceso. Ya las cosas se darán como se tienen que dar”, declaró, confirmando que, a pesar de la crisis mediática, Palao sigue viviendo en el hogar conyugal.

Said Palao salió rápido de peluquería de Alejandra Baigorria tras ver las cámaras de AYF.

En tanto, Onelia Molina informó en "Magaly TV La Firme" que Baigorria estaría recolectando pruebas para confirmar la supuesta infidelidad de Palao en Argentina.

Según Molina, la empresaria incluso estaría dispuesta a costear viajes al país para obtener testimonios sobre encuentros de Said con modelos extranjeras en un inmueble alquilado vía Airbnb.

Pilar Rosales, esposa de Eduardo Rabanal, acusa al futbolista de agresión física y al club ADA Jaén de ofrecer dinero para retirar la denuncia, pero luego se retracta en redes sociales. El club niega involvement, separa a Rabanal del equipo y reafirma valores de respeto a las mujeres mientras investiga.

Ante estas afirmaciones, la empresaria desestimó los comentarios y se negó a referirse a Molina. “Chicos, solo les digo que investiguen un poquito más y miren TikTok, se darán cuenta de cómo han sido las cosas”, respondió.

Por otro lado, la situación de Alejandra y Said habría cambiado tras un video en redes donde la pareja juega con la hija de Palao. Aunque es un contenido publicitario de fecha desconocida, el modelo desactivó los comentarios para evitar polémicas.