Alejandra Baigorria y Said Palao han revelado que su luna de miel será un viaje de tres semanas por países de Europa y Asia.

En una entrevista con América Espectáculos, Said detalló que recorrerán tres países europeos y uno asiático tras su boda. “Nos vamos tres semanas recorriendo Europa. Vamos a España, Francia, Italia y Arabia Saudita, allí cerramos”, afirmó emocionado.

Respecto a los preparativos de su boda, Palao se mostró tranquilo, indicando que están afinando los últimos detalles para evitar imprevistos a medida que se acerque la fecha.

“Queremos dejar todo listo lo antes posible para no estar tampoco con la presión. Después, ya los nervios vendrán acercándose la fecha de la boda”, explicó, reflejando su entusiasmo por este nuevo capítulo en su vida.

Por otra parte, Said habló sobre la posibilidad de transmitir el evento a través de plataformas digitales como YouTube, una propuesta que también fue mencionada por Baigorria.

Al respecto, Palao comentó: “No me complico con esas cosas, pero sería bastante bueno eso de rentabilizarlo. Igual las cámaras van a estar allí, todo el mundo tiene el celular”. Esta declaración sugiere que los seguidores de la pareja podrían presenciar virtualmente su boda.

¿Said Palao tendrá despedida de soltero?





Por otro lado, Said confesó que su despedida de soltero aún no tiene fecha ni organización, ya que sus amigos no han tomado la iniciativa para planificarla.

“Son más flojos. No me han programado nada. Son un desastre”, dijo entre risas. Aunque dejó en claro que no se involucrará directamente en los preparativos, señaló que la celebración se llevará a cabo de alguna manera.

Finalmente, el modelo reflexionó sobre los cambios que traerá el matrimonio, asegurando que no afectarán su relación con sus amigos. “Yo a punto de casarme y todo el mundo estando soltero... Imagínate”, bromeó al referirse a amigos cercanos como Hugo García y Patricio Parodi.