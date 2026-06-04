Alejandra Baigorria se mostró sorprendida con las recientes declaraciones de Vania Bludau, quien aseguró que la ‘rubia’ no forma parte de su circulo de amigos. Al respecto, la empresaria decidió poner fin a las especulaciones sobre su amistad y aclaró que ella sigue considerando a la modelo como su amiga.

En una reciente entrevista en el podcast “Sin más que decir”, Alejandra Baigorria respondió fuerte y claro cómo percibe su amistad con Vania Bludau. Según dijo, las declaraciones de su amiga, quien asistió a su boda, la tomaron por sorpresa.

“Yo soy recontra sincera y te diría si he tenido mi tema, pero no hemos tenido ningún problema. Así como a ustedes, a mí también me sorprende la declaración de Vania, de repente la agarraron de mal humor. Por lo menos de mi lado no hay ningún problema, no tengo ningún problema con ella”, señaló Baigorria.

Alejandra habla de Vania Bludau.

Según explicó Alejandra Baigorria, las responsabilidades personales de cada una han impedido que puedan reunirse con frecuencia; sin embargo, considera que pesan más las experiencias vividas que el tiempo alejadas.

“Para mí la amistad no tiene que ser con la persona que está todos los días contigo ni con la que hablas todo el día, porque ya somos personas grandes. Ya tenemos familia o trabajos y obviamente no vas a estar todo el día pegado a una persona, pero eso no quiere decir que deje de existir una amistad, un cariño o vivencias importantes que hayan marcado tu vida”, precisó.

CONOCE MÁS: Said Palao y Alejandra Baigorria comparten románticas fotos en viaje a Sudáfrica

“Para mí sí considero eso una amistad y es de tu círculo más cercano porque ha vivido cosas personales contigo durante mucho tiempo. Pero si para ella el que ya no paremos juntas significa que ya no soy su círculo cercano, está bien, es su percepción. Para mí es diferente”, agregó.

Alejandra Baigorria y Vania Bludau se reencontraron en la fiesta de Angora Producciones. (Foto: Facebook Angora Producciones)

Como se recuerda, las especulaciones en torno a un posible distanciamiento empezaron luego que Bludau dijera en “Amor y Fuego” que Baigorria ya no forma parte de su círculo cercano de amigos. Según explicó, ella siente mucho cariño por la empresaria y su familia, pero hoy están distanciadas por sus diferentes estilos de vida.