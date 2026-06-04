Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Alejandra Baigorria tuvo una peculiar reacción luego que la modelo asegurara que ya no forma parte de su círculo cercano. (Foto: Captura de YouTube / +QTV Network)
Alejandra Baigorria tuvo una peculiar reacción luego que la modelo asegurara que ya no forma parte de su círculo cercano. (Foto: Captura de YouTube / +QTV Network)
Por Redacción EC

Alejandra Baigorria se mostró sorprendida con las recientes declaraciones de Vania Bludau, quien aseguró que la ‘rubia’ no forma parte de su circulo de amigos. Al respecto, la empresaria decidió poner fin a las especulaciones sobre su amistad y aclaró que ella sigue considerando a la modelo como su amiga.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.