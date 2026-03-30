Alejandra Baigorria volvió a pronunciarse en medio de la polémica generada por el escándalo de Said Palao, difundido días atrás. Esta vez, la exchica reality respondió molesta a los comentarios de usuarios en redes sociales que critican su relación tras la supuesta infidelidad de su esposo.

Tras las imágenes difundidas en “Magaly TV, la firme”, donde se le ve a Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi con mujeres en una fiesta privada en Argentina, Alejandra Baigorria ha sido cuestionada por sus seguidores por la forma en la que está tratando el tema.

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A pesar de que Alejandra Baigorria días después del escándalo brindo sus declaraciones y pidió a los seguidores que respeten su decisión, las críticas sobre cómo ha llevado la situación ha sido objeto de conversación en redes sociales.

Alejandra Baigorria explicó que no había hablado antes del tema debido a su estado emocional. (Foto: TikTok / Alejandra Baigorria)

En una transmisión en vivo, Alejandra Baigorria explicaba los detalles de su emprendimiento y de su proyecto solidario, pero los comentarios giraban en torno a la polémica de su esposo, Said Palao, por lo que se sintió incomoda.

“Aquí están las perfectas, claro, se llaman moralistas, pero bueno, chicos, empezamos con el live”, dijo Alejandra, notablemente incómoda.

Lejos de ignorar los comentarios, la exintegrante de “Esto es guerra” evidenció su molestia y respondió de forma directa a una usuaria: “Mira, Macarena, vamos a rezar por ti, Macarena Gordillo, que Dios te cure el alma y que mires tu vida, porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”.

El live siguió su curso, pero los usuarios seguían comentando, a lo que Baigorria firme contestó a una de ellas que la apoyaba y defendía su posición: “Amiga, déjalos que tiren veneno, solo el de arriba se encarga. Déjelos que tiren todo el veneno del mundo. Yo no he matado a nadie, no he cometido ni un crimen, no he hecho absolutamente nada. Pero los moralistas, los que tienen la vida perfecta, esos escriben acá”.

Pese al escándalo suscitado, Alejandra Baigorria ha dado muestra de su valentía y continúa enfocada en su crecimiento personal. Eso sí, muchos se preguntan que es lo que sucederá con su matrimonio, ya que, hasta el momento, parece que no se ha separado de Said Palao.