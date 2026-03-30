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Alejandra Baigorria se molesta con seguidores que le recuerdan polémica de Said Palao en Argentina. (Foto: Captura TikTok)
Alejandra Baigorria se molesta con seguidores que le recuerdan polémica de Said Palao en Argentina. (Foto: Captura TikTok)
Por Redacción EC

Alejandra Baigorria volvió a pronunciarse en medio de la polémica generada por el escándalo de Said Palao, difundido días atrás. Esta vez, la exchica reality respondió molesta a los comentarios de usuarios en redes sociales que critican su relación tras la supuesta infidelidad de su esposo.

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