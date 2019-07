Enrique Guzmán defiende a Frida Sofía tras irse a los golpes con Alejandra Guzmán

El cantante mexicano Enrique Guzmán salió en defensa de Frida Sofía, su nieta, luego de que Alejandra Guzmán revelara en una entrevista que su relación con la joven era tan complicada que había llegado hasta los golpes.

Aunque el artista prefirió no tocar el tema de la violencia física, manifestó su empatía con la situación de su nieta, quien- considera él- sentirse presionada por tener una madre tan famosa y exitosa.

"Me preocupa mucho Frida y me preocupa mucho Alejandra. Alejandra, al sentir que su hija esta tan agresiva, siente dolor. Y Frida tiene una inseguridad que no es normal", declaró el cantante.

"Ser hijo de Alejandra debe ser un problema, al igual que para Alejandra ser hija de Silvia Pinal debe haber sido un problema cuando era joven. Alejandra tiene sus problemas y Frida tiene un problema más grave: tiene problemas de dependencia", afirmó el músico, quien lamentó que su hija haya decidido ventilar la polémica.

Enrique Guzmán le envía un mensaje a Frida Sofía. (Fuente: Telemundo)

"Son problemas que tendrían que resolverse entre ellas, y ese tipo de cosas no deberían estar expuestas ante el público. Ellas tienen que aprender a tragarse la píldora. Yo veo a Alejandra triste y preocupada (por esta situación) y yo estoy peor porque veo todo lo que pasa y no sé qué hacer", finalizó Guzmán.

Frida Sofía es fruto de la relación de Alejandra Guzmán con el empresario Pablo Moctezuma. La relación de la joven, nacida en marzo de 1992, con su padre también ha sido complicada. Él llegó a pelear por su custodia cuando se distanció de la cantante. En 2012, cuando la joven tenía 16 años, se mudó con él y su familia luego de ser hospitalizada por mezclar pastillas y alcohol, mientras 'La reina de corazones' se encontraba en un centro de rehabilitación por su adición a las drogas.