Alejandra Guzmán denuncia que fue golpeada por su hija Frida Sofía 

Alejandra Guzmán reveló en entrevista al programa mexicano "De primera mano", que la mala relación con su hija Frida Sofía llegó hasta los golpes. Además, contó detalles del trastorno de personalidad que la joven de 27 años sufre desde hace un buen tiempo.

"Soy su madre y comprendo que no esté en su mejor momento. He tratado este tema con ella, ante terapeutas, durante más de ocho años. Lo que pasa es que yo no puedo pedirte perdón tantos años y que no entiendas a dónde voy pero ella necesita ayuda porque tiene border personality...", reveló la cantante a Gustavo Adolfo Infante.

Alejandra dijo también que su hija ya no se trata debidamente la enfermedad que padece y que necesita ayuda profesional.

"Tiene todo para ser feliz, pero ella necesita amor propio, ella necesita pedir ayuda, ella necesita una terapia importante. Porque si tu tomas pastillas sin un terapeuta se pueden desfasar muchas cosas que yo no entiendo. Porque yo entiendo de alcoholismo, de polímeros, de cosas que he vivido pero yo no te puedo hablar de una enfermedad que no he vivido pero entiendo que es una enfermedad y la acepto. Porque Frida no es así y sé que está influenciada por alguien y sé quién es", agregó la cantante.

Guzmán aceptó que ha tenido errores en la crianza de su hija y consideró que la mala situación que atraviesa con Frida Sofía necesita de paciencia y de "darle tiempo al tiempo".

En otra parte de la entrevista, Alejandra Guzmán negó haberse acostado con los novios de Frida Sofía, tal y como lo aseguró su hija.

"Yo nunca haría eso. Pongo las manos al fuego, yo nunca le haría eso a Frida. Yo doy cariño a la gente, soy muy cariñosa pero eso no quiere decir que me quiera acostar con sus novios. Si no se lo hago a mis amigos como le voy a hacer eso a mi hija. Eso está fuera de la realidad y a veces el alcohol también distorsiona mucho las cosas. Por eso cuando estoy con ella trato de tener una relación muy propia, en una línea para no pasarme de esa línea, para seguir siendo su madre y no su amiga o su hermana. Y he tratado de comenzar una nueva relación porque la que hay ya no tiene ninguna clases de respeto, donde hay golpes, agresión, por eso me alejé", contó Alejandra.

Consultada sobre si Frida Sofía la golpeó, Alejandra respondió que varias veces y que por esa razón ella se alejó de su hija.

"Yo creo que hay mucho alcohol, mucho resentimiento y muchas cosas que ella no ha perdonado y que no ha querido ver porque de que estado ahí, he estado. Hace dos años le regalé un departamento en Miami y es un orgullo para mi poder dejarle un patrimonio en vida y es un orgullo para mi poder pagarle dos carreras, pagarle un divorcio y haberla sacado de la cárcel...", agregó.

La intérprete de "Reina de corazones" insistió en que su hija necesita ayuda profesional y se mostró a favor del acercamiento que ha mostrado recientemente Pablo Moctezuma, el padre de Frida Sofía.

"Le agradezco a Pablo que se acerque, me da mucho gusto porque ella lo ama mucho pero la única que le ha dado todo lo que tiene he sido solo yo".

LA RESPUESTA DE FRIDA SOFIA

A través de su cuenta de Instagram, Frida Sofía negó haberle levantado la mano a Alejandra Guzmán y mostró unos moretones en el brazo que supuestamente le causó su madre.

"No he sido más que una buena hija con esta diabla. No se vale y por eso estoy publicando esto. Y saben qué es lo que es más triste que todo esto es lo que ella quiere: que me ponga mal y que me salgan mal las cosas pero no te voy a dar gusto... Yo jamás le he levantado un dedo a mi mamá y si lo hice fue para quitármela de encima".