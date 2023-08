El actor Alejandro Roca Rey, célebre por su participación en “América Kids”, recordó la vez en que entrevistó al cantante colombiano Camilo en el 2012.

Tras explicar que su experiencia en el programa fue “mágica”, Roca Rey agregó que siente vergüenza por la entrevista que hizo al yerno de Ricardo Montaner.

“Hay cositas que me dan roche, me pones por ahí un video de YouTube entrevistando a Camilo. Es divertidísimo, pero lo veo y me da roche”, narró el actor en el podcast Mirada púrpura, de sus excompañeras Manuela Camacho y Silvana Cañote.

¿Cómo fue la entrevista que Alejandro Roca Rey hizo a Camilo?

En la emisión del 11 de febrero del 2012 de América kids, un adolescente de 17 años llamado Camilo se presentó en América TV para promocionar una de sus canciones. El intérprete había ganado un reality en su país y estaba de visita en Perú.





Tras interpretar su sencillo, el actor Alejandro Roca Rey se acercó junto con su compañera Ximena Hoyos para entrevistarlo. Aunque al inicio, Camilo no le prestó por los nervios del momento, Roca Rey lo saludó. Al finalizar la conversación, ambos se mostraron emocionados.

Mirada púrpura, el podcast de las ex América kids

Esta revelación se dio como parte del lanzamiento del podcas Mirada púrpura, que conducen Manuela Camacho y Silvana Cañote, exintegrantes del programa. Estuvo también como invitado Sasha Kapsunov, que regresó a la televisión peruana para interpretar al Dr. Cortez en Al fondo hay sitio.









Los artistas aprovecharon en conversar sobre su experiencia como parte del elenco del extinto América kids, resaltaron el compañerismo, las enseñanzas, la orientación de los productores.