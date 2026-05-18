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Alejandro Sanz y Stephanie Cayo cantan juntos "Corazón partío" durante concierto en Las Vegas. (Foto: Instagram / @alejandrosanz)
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo cantan juntos "Corazón partío" durante concierto en Las Vegas. (Foto: Instagram / @alejandrosanz)
Por Redacción EC

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo continúan protagonizando momentos románticos y únicos. El cantante español sorprendió a todo su público en Las Vegas al invitar a la actriz peruana al escenario para cantar juntos “Corazón partío”, un tema clásico con el que cerró su concierto.

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