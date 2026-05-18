El concierto, celebrado en uno de los recintos más emblemáticos de Las Vegas en Estados Unidos, marcó el final de una etapa clave en la gira internacional ‘¿Y ahora qué?’ de Alejandro Sanz. En medio del show, el intérprete sorprendió al público al llamar a Stephanie Cayo al escenario para compartir micrófono en una de las canciones más emblemáticas de su carrera.
El emotivo momento tomó fuerza cuando los asistentes compartieron un video que ambos artistas protagonizaron. En las imágenes muestran a los dos cantando muy cerca y evidenciando gran complicidad sobre el escenario. Los usuarios en redes sociales destacaron la química entre la pareja.
La relación entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo ha ganado notoriedad en las últimas semanas luego de diversas apariciones públicas juntos. Uno de los episodios más recientes ocurrió durante una entrevista del músico con el periodista Jordi Évole, cuando la actriz peruana apareció inesperadamente en una videollamada en vivo y ambos intercambiaron bromas y muestras de cariño.
“¿Sabes que le he preguntado si él creía en el amor para siempre otra vez y me ha dicho que sí, que claro, de manera automática? Quiero que lo sepas, por si no te lo ha dicho, ya te lo digo yo”, relató Évole a la actriz peruana.
Los gestos románticos entre ambos no solo se han dado en conciertos o entrevistas, sino también en redes sociales. Hace algunas semanas, Alejandro Sanz sorprendió a sus seguidores al comentar una publicación de Stephanie con la frase “No te puedo amar más”.
Como se recuerda, Alejandro Sanz y Stephanie Cayo fueron captados en más de una oportunidad juntos en los conciertos del artista español y también fueron invitados a la boda de Bruno Ascenzo y Adrían Bello en Cusco.
Laura Pausini protagonizó un momento viral al detener su concierto en Madrid para confrontar a un espectador ebrio. 'Señores, disculpen, ¿qué está pasando ahí? ¿Está bebido?', dijo la cantante. Tras su peculiar humor, continuó su Yo Canto World Tour e invitó a la cantante Annette para interpretar 'Porque te vas'.