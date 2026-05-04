La relación entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo se ha convertido en una de las más comentadas en el mundo del entretenimiento, al punto que los famosos ya no se ocultan más y presumen su amor en redes sociales. En una reciente publicación, el artista español mostró una imagen junto a la actriz peruana.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de “Corazón partío” y “Amiga mía” sorprendió con una publicación en la que celebra su regreso a Miami, donde compartió algunos momentos junto a sus colegas y amigos musicales.

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En la misma publicación, el cantante español compartió fotos al lado de sus amigos y llamó la atención que aparece una imagen al lado de la actriz peruana Stephanie Cayo, a quien abraza con confianza y toma de la pierna mientras apoya su rostro en su hombro.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo ya no ocultan su amor y presumen su felicidad en redes sociales. (Foto: Instagram / @alejandrosanz)

“Volver a Miami, es volver a casa. Gracias a todxs los que hoy habéis disfrutado tanto de esta noche como yo. La música es nuestro mejor reencuentro”, fue el mensaje que escribió Sanz junto a su llamativa publicación.

Como era de esperarse, Stephanie Cayo no fue ajena al mensaje del artista español y se animó a comentar un breve, pero romántico mensaje que da muestra de que su relación atraviesa un buen momento.

“Hay voces… y luego está la tuya, donde el alma se muestra… sin una pizca de adorno”, escribió la actriz peruana, quien en la imagen aparece muy sonriente al lado del artista español, mientras toma una infusión en una taza negra.

Como se recuerda, Alejandro Sanz y Stephanie Cayo fueron captados en más de una oportunidad juntos en los conciertos del artista español. Por si fuera poco, el intérprete de “La fuerza del corazón” acompañó a la peruana a la boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello, en Cusco. Viaje en el que también aprovecharon para visitar Machu Picchu.