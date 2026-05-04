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Alejandro Sanz y Stephanie Cayo ya no ocultan su amor y presumen su felicidad en redes sociales. (Foto: Instagram / @alejandrosanz)
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo ya no ocultan su amor y presumen su felicidad en redes sociales. (Foto: Instagram / @alejandrosanz)
Por Redacción EC

La relación entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo se ha convertido en una de las más comentadas en el mundo del entretenimiento, al punto que los famosos ya no se ocultan más y presumen su amor en redes sociales. En una reciente publicación, el artista español mostró una imagen junto a la actriz peruana.

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