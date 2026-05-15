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Wichtel aseguró no guardar resentimientos hacia el seleccionado nacional |(Fuente: Instagram Alessa Wichtel)
Wichtel aseguró no guardar resentimientos hacia el seleccionado nacional |(Fuente: Instagram Alessa Wichtel)
Por Redacción EC

La actriz Alessa Wichtel confirmó el fin de su relación con el futbolista y capitán de Universitario de Deportes, Aldo Corzo, tras casi un año de romance y semanas de especulaciones en redes sociales por la eliminación de sus fotos en común.

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