La actriz Alessa Wichtel confirmó el fin de su relación con el futbolista y capitán de Universitario de Deportes, Aldo Corzo, tras casi un año de romance y semanas de especulaciones en redes sociales por la eliminación de sus fotos en común.

De ese modo, la artista de 31 años aclaró que su ruptura sucedió hace unas semanas por mutuo acuerdo, descartando que esto se haya producido por la intervención de terceras personas.

En ese sentido, Wichtel detalló que el principal detonante del quiebre fue una marcada diferencia en sus valores. “Creo que hay ciclos. Hay relaciones que están destinadas a durar para siempre y otras que están destinadas a terminar, y esta fue así”, manifestó en ‘Arriba mi Gente’.

Para luego precisar que su rompimiento fue causado por “diferencia de valores y percepción de límites”, reflexionando sobre el aprendizaje obtenido durante el noviazgo, pues le permitió entender qué aspectos no está dispuesta a negociar.

Sobre mantener amistad con el defensa crema de 36 años tras la ruptura, descartó la idea, asegurando que cuando una etapa termina, no hay que prolongarla.

“Hay que estar alineados en muchas cosas, y más cuando se mira hacia el futuro. Yo estoy tranquila y feliz haciendo lo que me gusta”, añadió, asegurando que actualmente se encuentra enfocada en su crecimiento personal y en sus proyectos profesionales.

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Alessa Wichtel y Aldo Corzo: ¿Cómo fue el inicio de su relación?

La historia de amor entre la actriz y el deportista comenzó a mediados de 2024. Corzo se interesó en conocer a Wichtel luego de ver su actuación como Almendra Gomelsky en la película "Sube a mi nube".

Posteriormente, el romance se consolidó cuando el futbolista la invitó al Estadio Monumental, un escenario que, según declaraciones pasadas de la propia actriz, la llevó a enamorarse tanto del jugador como del club estudiantil.

Aunque su relación, que llamaba la atención por compartir el cumpleaños el 20 de mayo, haya terminado, Wichtel aseguró no guardar resentimientos hacia el seleccionado nacional.

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