Alessandra Denegri anunció el fin de su matrimonio con el empresario y DJ peruano José Haya de la Torre, luego de nueve meses de casados. Así lo anunció este jueves en un video compartido a través de su cuenta oficial de Instagram.

“¿Qué pasó? Me separé. Mi matrimonio duró nueve meses... por motivos que en realidad no quiero ahondar, porque es algo intenso. Me casé enamorada, pensando que esto iba a durar, no sé si toda la vida, pero sí más de nueve meses. Pero duró nueve meses clavados. Fue súper duro. Todavía lo es. Lo sentí como una pequeña derrota porque tenía muchas esperanzas en que esto funcione. Y cuando se acabó tuve que replantearme todo”, contó a sus cerca de 300 mil seguidores.

La pareja contrajo matrimonio en febrero del 2018, luego de dos años de compromiso. En medio de una íntima ceremonia lujosa, Alessandra Denegri y el llamado ‘Jota’ daban un paso más en su relación; la cual ambos reconocían como “intensa”.

“Nuestra fecha de aniversario de ser enamorados era la fecha de cuando nos conocimos, porque después todo fue in crescendo; muy rápido cogimos confianza y empezamos a hacer todo juntos; muy rápido cobró fuerza, fue una relación bastante intensa desde el inicio”, declaró la actriz en marzo del 2018 a la revista Caras.

¿Un matrimonio anterior?

Sin embargo, esta no fue la única decisión apresurada que tomó Alessandra Denegri. Si bien su unión con el sobrino nieto de Victor Raúl Haya de la Torre fue su primer matrimonio, la modelo tenía planes de casarse con el músico chileno Gustavo León Capdeville en el 2013.

Tan solo un mes después de iniciar su romance con el rockero, ambos hablaban de concretar su amor con el matrimonio. “Yo sería la persona más feliz del mundo si Gustavo fuese el padre de mis hijos”, decía Denegri en junio del 2013. No obstante, el matrimonio nunca llegó a suceder, pues la pareja finalizó el noviazgo tres meses después.

¿La razón? Alessandra Denegri buscaba alejarse de una relación anterior. Tal y como lo aceptó tiempo después, la actriz quería olvidar el vínculo que mantuvo con el empresario chileno Cristóbal Miller. Por ello, su aparente armonía con Gustavo León Capdeville la entusiasmó al punto de plantearse la idea de casarse. A pesar de ello, reconoció que no tuvo una mala intención.

“No me arrepiento, porque no tuve la intención de hacerle daño a nadie, no tengo mal corazón; soy una persona impulsiva, fue un impulso, y, sin querer, le hice daño a mucha gente, a mis padres, a personas que me querían. Hice público algo que no debí, de una manera muy inmadura”, confesó en conversación con la revista Caras.

Otras dificultades

Alessandra Denegri ha asegurado que actualmente atraviesa una búsqueda de su identidad; pero no solo el amor esquivo la ha llevado a afrontar este proceso. La recordada ‘Cayetana’ de “Al fondo hay sitio” también ha sufrido de las exigencias de su otra profesión: el modelaje.

En julio del 2019, Denegri compartió un conmovedor testimonio acerca de sus problemas con la bulimia y la depresión; males que sobrelleva desde los 15 años. En su mensaje compartido en Instagram, la actriz confesó que, a pesar de no tener sobrepeso, las agencias de modelaje le exigían bajar de peso para cumplir con un estándar de belleza “absurdo”.

“Me llamaron para hacer una campaña, me mostraron una referencia de una modelo y me dijeron: ¿quieres hacerla? Tienes que bajar de peso para el próximo martes, me dieron aproximadamente 5 días. Yo no estaba con sobre peso, me veía como una adolescente normal, sin embargo ellos querían que cumpla, desde esa edad, con un estándar absurdo de belleza y lo que es peor, venderle eso a las chicas que veían ese catálogo”, escribió.

Como si aquello fuera poco, Alessandra Denegri reveló en mayo del 2018 que también había sufrido violencia física y psicológica. En medio de la ola de solidaridad por la muerte de Eyvi Ágreda, la actriz se sumó a una campaña en contra de los feminicidios.

En entrevista con “Exitosa” sobre el evento, confesó que ella también había sido víctima de este tipo de violencia. “He pasado por situaciones de abuso, de violencia física y psicológica. No me lo busqué, no era lo que yo quería. No es fácil salir de esos lugares (…) Pero soy una mujer fuerte e inteligente”, aseguró.

