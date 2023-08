La actriz Alessandra Fuller no solo celebra su destacada participación en “El Gran Chef Famosos”, sino que se encuentra inmersa en los preparativos para su boda con su novio Francesco Balbi. Según contó, su matrimonio tendrá una larga celebración de tres días, tres cambios de vestido y ya tiene comprados los pasajes para la luna de miel.

En conversación con el diario Trome, la joven actriz y modelo confesó que se encuentra muy ilusionada por celebrar su matrimonio ya que “se hará realidad todo lo que soñamos”. Además, está disfrutando el proceso que es “bastante especial”.

“Hace un mes viajé al extranjero, pero todavía no puedo revelar la firma que me lo está haciendo (el vestido). Lo que sí puedo contar es que tendré tres vestidos, me tiene muy entusiasmada porque me permite mostrar tres versiones de mí. Son vestidos de ensueño”, contó Fuller.

“Sí, comenzará jueves y termina sábado con la celebración principal. Habrá muchísima diversión… Soy una persona con mucha energía y mi chico también. Habrá un artista o grupo nacional y otro internacional para la fecha principal”, añadió.

Por otro lado, Alessandra Fuller también destacó que el aspecto económico pasó a segundo plano para los preparativos de su matrimonio, ya que ella y su novio han trabajado desde muy jóvenes y han ahorrado lo suficiente para celebrar una boda a su gusto.

“Somos dos personas que trabajan desde muy jóvenes. Él debutó en el fútbol profesional a los 16 años, yo comencé desde los 10 u 11 años, así que será el reflejo de todo ese esfuerzo y dedicación. Lo más lindo es celebrar el amor y lo económico pasa a un segundo plano”, resaltó.

Al ser consultada por si perdonaría una infidelidad, Alessandra Fuller fue muy clara en decir que no toleraría una traición de su pareja, quien es seis años mayor que ella. “No, para nada, creo que si no hay honestidad no hay nada. La transparencia es el camino para cualquier tipo de vínculo”, aclaró.

Erick Elera tras protagonizar beso con Melissa Paredes en ‘AFHS’: “Me gusta la química que tenemos”