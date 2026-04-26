La reciente reconciliación entre Flavia Laos y Luciana Fuster ha generado diversas reacciones en el mundo del entretenimiento peruano. En este contexto, la actriz Alessandra Fuller no dudó en expresar su alegría ante este sorpresivo acercamiento entre ambas modelos.

El reencuentro entre Flavia Laos y Luciana Fuster sorprendió a sus seguidores, ya que durante años estuvieron alejadas en medio de rumores y tensiones mediáticas. Ahora, ambas decidieron lucir juntas en un concierto en Colombia.

Tras conocerse la reconciliación, ‘Ale’ Fuller reveló que recibió la noticia el mismo día en que ocurrió y no ocultó su entusiasmo por ver que las modelos pueden retomar su amistad.

Alessandra Fuller celebró la reconciliación de Flavia Laos y Luciana Fuster. (Foto: YouTube / "Amor y Fuego")

“Estoy muy feliz, me llamaron ese mismo día. De verdad que me entusiasma muchísimo que se hayan amistado, que se hayan podido juntar, que hayan podido conversar. Creo que la vida es eso”, dijo la recordada actriz de “Ven, baila quinceañera” a un reportero del programa “Amor y Fuego”.

“A lo largo del camino uno siempre va a poder retomar los vínculos, si es que se quiere, desde ambos lugares. Creo que una relación es de dos y si las dos partes están dispuestas, pues bienvenido sea”, añadió la actriz nacional.

La reconciliación entre Flavia Laos y Luciana Fuster se concretó durante un viaje a Colombia, donde coincidieron en un evento internacional. De acuerdo con lo contado por Flavia Laos, el acercamiento fue completamente espontáneo. “Nadie lo esperaba, ni siquiera nosotros”, aseguró, detallando que incluso compartieron un taxi y sostuvieron una conversación de varias horas que facilitó la reconciliación.

Como se sabe, el distanciamiento entre Luciana Fuster y Flavia Laos se originó tras la relación sentimental de la exMiss Grand Internacional con Patricio Parodi, expareja de Laos, lo que generó especulaciones y comentarios en redes sociales.