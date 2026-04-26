Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Alessandra Fuller celebró la reconciliación de Flavia Laos y Luciana Fuster. (Foto: GEC/ Joel Alonzo)
Alessandra Fuller celebró la reconciliación de Flavia Laos y Luciana Fuster. (Foto: GEC/ Joel Alonzo)
Por Redacción EC

La reciente reconciliación entre Flavia Laos y Luciana Fuster ha generado diversas reacciones en el mundo del entretenimiento peruano. En este contexto, la actriz Alessandra Fuller no dudó en expresar su alegría ante este sorpresivo acercamiento entre ambas modelos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.