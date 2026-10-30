La actriz Alessandra Fuller respaldó la nueva etapa sentimental de su expareja Renato Rossini Jr. con Samahara Lobatón, afirmando que siente un profundo agradecimiento hacia el modelo, expresándole su buenos deseos en esta nueva etapa.

En declaraciones para “Amor y Fuego”, Fuller tomó con naturalidad el anuncio sobre el vínculo amoroso entre el exchico ‘reality’ y la hija de Melissa Klug, sosteniendo que “el amor se tiene que celebrar” en todo momento.

La intérprete valoró el apoyo que recibió de Rossini Jr. en periodos difíciles de su vida y resaltó las cualidades del modelo, al que definió como un joven sereno y noble que influye positivamente en quienes lo rodean.

“Si algo me nace es desearle lo mejor a las personas que he querido tanto y Rena ha sido una de esas personas, ha sido una persona importante en un momento difícil de mi vida y yo solamente le voy a tener palabras de agradecimiento y de gratitud”, afirmó.

Asimismo, precisó que respeta de forma absoluta las elecciones del modelo: “Si de verdad él es feliz, yo también voy a ser feliz. Quiero que le pasen cosas buenas”, aseveró la influencer.

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr.

Días antes, Samahara explicó que el vínculo avanza de forma favorable, aunque prefirió mantener la cautela respecto a sus sentimientos. “Enamorada es una palabra muy fuerte. Sí lo quiero. Es una persona muy bonita en mi vida”, dijo a Magaly Medina.

Lobatón comparó su presente con experiencias anteriores, señalando que tras atravesar noviazgos complicados y conflictivos, ha optado por construir un espacio mutuo de respeto y estabilidad.

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“Tenemos muy buena relación (...) estamos intentando llegar a un buen puerto. Me llevo muy bien con él, sorprendentemente. He decidido que me amen como me merezco. He pasado por mucho, mis relaciones han sido muy tóxicas”, declaró.

Por último, la influencer rechazó las opiniones que encasillaban a su pareja en una postura superficial. “Es muy inteligente, bien criado. La verdad puede tener cualquier defecto, menos ser hueco. Tiene carrera universitaria (...). Es un súper chico, me ha sorprendido”, finalizó.

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