La joven actriz y el modelo tuvieron un breve romance en 2025 | Foto: Captura de YouTube (Amor y Fuego) / Captura de Instagram (@samaharalobatonklug) / Composición EC
La joven actriz y el modelo tuvieron un breve romance en 2025 | Foto: Captura de YouTube (Amor y Fuego) / Captura de Instagram (@samaharalobatonklug) / Composición EC
Por Redacción EC

La actriz Alessandra Fuller respaldó la nueva etapa sentimental de su expareja Renato Rossini Jr. con Samahara Lobatón, afirmando que siente un profundo agradecimiento hacia el modelo, expresándole su buenos deseos en esta nueva etapa.

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