La actriz e influencer Alessandra Fuller rompió su silencio y se pronunció sobre el fin de su compromiso con Francesco Balbi. Tras un mes de haber anunciado su ruptura, la exprotagonista de “Ven, baila quinceañera” reveló los motivos por los que terminó su romance con su novio.

En declaraciones para América Espectáculos, Alessandra Fuller confesó que su romance duró más de un año y que incluso estaba ilusionada con su matrimonio; sin embargo, problemas en la relación impidieron que continuaran sus planes.

“Fue duro, yo termino la relación y no me encontraba sólida para comunicarlo. Nos tomamos el tiempo para procesarlo”, contó Fuller al citado medio.

“Nosotros terminamos y lo comunicamos tres meses después. Fue un proceso natural que necesitábamos para poder estar preparados”, añadió la actriz.

Alessandra Fuller realiza confesión sobre fin de su relación

Asimismo, Alessandra Fuller descartó cualquier posibilidad de retomar su romance con Francesco Balbi, quien recientemente fue visto en la puerta de su casa.

“Vivimos juntos más de un año, era nuestro hogar. Cuando yo no estaba en Perú él se quedaba en la casa y si yo me encontraba en el país era yo quien vivía ahí. Ese momento donde fue captado yo no me encontraba acá”, expresó.