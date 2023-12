La actriz Alessandra Fuller habló sobre su relación con Renato Rossini Jr. luego que el programa “Magaly TV, la firme” revelara imágenes comprometedoras de los jóvenes, quienes tras disfrutar de una fiesta juntos terminaron besándose en su departamento. Ahora, la también influencer no tuvo reparos en referirse al respecto.

En una reciente entrevista con el diario Trome, la protagonista de “Ven, baila quinceañera” habló sobre su participación en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, donde casualmente comparte programa con Renato Rossini Jr., a quien considera “un buen chico” y descarta que haya sido algo “armado” por él.

“Yo no creo que haya sido de esa manera. A Renato lo conozco poco, pero siento que es una buena persona, es un buen chico, conozco a sus papás y hay una amistad bonita”, dijo la actriz Fuller al citado medio.

Por otro lado, Ale Fuller también aclaró cómo se sintió luego que Magaly Medina se refiriera a su ruptura con Francesco Balbi y cuestionara que se quede con el departamento que compartían durante su relación.

“Soy una persona que se ha construido sola, mis padres me han enseñado a salir adelante sola y no permitir que nadie me regale nada. Se ha dicho mucho, que me regaló el departamento y nunca ha sido así... ni siquiera cuando éramos novios y nos íbamos a casar fue así. Es muy triste porque nunca he demostrado un solo indicador para que den esa lectura a mi vida”, declaró Fuller.

“Soy una persona que trabajo desde muy joven, no tendría por qué, me parece súper descabellado e injusto que piensen esas cosas. Es injusto que se quiera tergiversar la información o diciendo que él me está regalando el departamento”, agregó.

