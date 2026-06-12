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Fuller explicó que hizo pública su hospitalización por prevención y pidió a sus seguidores tomar precauciones ante posibles alergias | Foto: Difusión / Instagram / Composición EC
Fuller explicó que hizo pública su hospitalización por prevención y pidió a sus seguidores tomar precauciones ante posibles alergias | Foto: Difusión / Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

La actriz peruana Alessandra Fuller fue internada en una clínica local tras sufrir una inesperada crisis alérgica por el uso de un spray deportivo para aliviar dolores musculares, situación que encendió las alarmas entre sus seguidores, al mostrarse en una camilla y recibiendo atención médica.

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