La actriz peruana Alessandra Fuller fue internada en una clínica local tras sufrir una inesperada crisis alérgica por el uso de un spray deportivo para aliviar dolores musculares, situación que encendió las alarmas entre sus seguidores, al mostrarse en una camilla y recibiendo atención médica.

En ese sentido, la actriz de las telenovelas “Ven, baila, quinceañera” y “Tu nombre y el mío” aclaró su diagnóstico en sus historias de redes sociales, donde explicó que la crisis de salud que sufrió está vinculada a su sensibilidad a los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs).

Historias de Alessandra Fuller sobre su estado de salud

“A los alérgicos a los AINES: No usen ‘sprays’ deportivos para relajar el músculo. Así sea tópico, revisen siempre los componentes”, advirtió la artista, advirtiendo a sus seguidores para que no atraviesen por la misma emergencia médica.

Tras pasar el momento crítico y recibir los cuidados necesarios, Fuller volvió a pronunciarse en sus plataformas para manifestar gratitud ante las múltiples muestras de afecto y solidaridad de su comunidad.

Pamela Franco habla sobre su relación con Christian Cueva y asegura que atraviesan un gran momento. En la entrevista, se muestra enamorada, comenta sobre la posibilidad de matrimonio, la idea de formar una familia y menciona también el posible futuro deportivo del futbolista.

“Gracias por cada uno de los mensajes. Ahora a tomar muchísima agua y a sanar con consciencia. Estoy sorprendida pues somos una gran cantidad de alérgicos por aquí, y la mayoría no sabíamos que esos ‘sprays’ nos hacen daño”, comentó.

Finalmente, enfatizó que el propósito de hacer pública su hospitalización fue netamente preventivo, exhortando a sus seguidores a mantener un cuidado estricto y a portar siempre fármacos de emergencia ante cualquier eventualidad alérgica.

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