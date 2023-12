Más juntos que nunca. Las cámaras de ‘Magaly TV: La firme captaron a la actriz Alessandra Fuller y a Renato Rossini Jr. disfrutando de una noche de fiesta en una conocida discoteca de Lince, el pasado viernes, 15 de diciembre.

En las imágenes, se ve que ambos jóvenes, participantes de ‘El gran chef: famosos’, se divierten al ritmo de la música, bailan con suma coquetería y pasan un momento espectacular. Al parecer, ellos fueron al local nocturno con otros amigos del referido programa, pues también se aprecia en las imágenes al jurado Javier Masías.

Después de bailar y divertirse a lo grande, ambos personajes abandonan la discoteca a las 3:40 a.m. del sábado 16, y luego se dirigen hacia Miraflores, para ser más exactos, al edificio donde se ubica el departamento de la actriz.

Alessandra y Renato llegaron juntos a las 4:00 a.m. y no salieron de ahí hasta casi la 1:00 p.m. del sábado. Como era de esperarse, la difusión de estas imágenes no han hecho más que reforzar los rumores de una posible relación sentimental entre ambos jóvenes.

Días después, abordados por un equipo periodístico del programa de Magaly Medina, Alessandra y Renato indicaron que se están conociendo y que existe un buen vínculo amical entre ellos.

Además, señalaron que ambos la están pasando bien y que esa madrugada conversaron de diversos temas y aprovecharon para ver una serie.

Como se recuerda, Alessandra Fuller y Renato Rossini Jr. fueron captados por ‘Magaly TV: La firme’ dándose un beso en un departamento, momentos después de divertirse juntos en una fiesta.

Después de ese ampay, la actriz indicó, en una entrevista con Trome, que existe una “amistad bonita” entre ella y su compañero en ‘El gran chef: famosos’.

“Yo no creo que haya sido de esa manera. A Renato lo conozco poco, pero siento que es una buena persona, es un buen chico, conozco a sus papás y hay una amistad bonita”, indicó al citado medio.