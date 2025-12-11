Tras meses de rumores, la modelo peruana Alessia Rovegno fue captada con su nueva pareja, el empresario Álvaro Villacorta, a quien saludó con beso y abrazo en los exteriores de su vivienda de Lima, según ha reportado ‘Amor y Fuego’.

Sin embargo, no fue lo único, ya que, este jueves, la ex Miss Perú protagonizó un tenso reencuentro con su expareja, el también modelo Hugo García, durante un evento navideño en un centro comercial de Surco.

¿Quién es el nuevo novio de Alessia Rovegno?

En ese sentido, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ difundieron imágenes de Rovegno (27 años), hija de Bárbara Cayo, besándose en Lima con el joven empresario Álvaro Villacorta, confirmando su nuevo romance, a más de un año de terminar con García, en octubre de 2024.

Villacorta, de 37 años, quien se dedica al comercio exterior y gerencia varias empresas, fue visto también en compañía de Rovegno en Miami y, de acuerdo con registros migratorios, ambos regresaron juntos a Perú el 8 de diciembre.

Alessia Rovegno y Álvaro Villacorta en Miami

Alessia Rovegno y Hugo García se reencuentran en Lima

Por otro lado, Rovegno protagonizó un reencuentro con Hugo García en Lima, coincidiendo en un evento de la marca Carolina Herrera, en el centro comercial Jockey Plaza, donde ambos participaron como embajadores.

En la reunión, a la que también asistieron Natalie Vértiz, Alondra García Miró, Ivana Yturbe y Ale Venturo, se pudo observar un trato distante entre la expareja, donde mantuvieron distancia física.

Y es que, durante la toma de fotografías grupales, tanto Rovegno como García evitaron posar uno al lado del otro.

La modelo prefirió ubicarse en uno de los extremos del grupo, mientras que el exchico reality se colocó junto a la conductora Alondra García Miró, buscando mantener la separación.

Actualmente, García mantiene una relación sentimental con la modelo venezolana Isabella Ladera, una situación que, según las fuentes, habría motivado al exchico reality a mantener su distancia durante el evento “por respeto a ambas partes”.

La separación de Rovegno y García, que se dio a conocer públicamente en octubre de 2024, fue descrita por la propia modelo como un proceso amistoso.

Alessia Rovegno y Álvaro Villacorta