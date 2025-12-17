Alessia Rovegno se pronunció por primera vez sobre su nueva relación sentimental luego de que fuera captada en Lima junto al empresario Álvaro Villacorta. La exMiss Perú fue abordada por una reportera del programa Amor y fuego, espacio que difundió imágenes de la pareja mostrándose cariñosa en espacios públicos tanto en la capital peruana como en Miami, Estados Unidos.
LEE: Hijo de Rob y Michele Reiner podría ser condenado a pena de muerte por homicidio
Consultada sobre su situación sentimental, la modelo de 27 años señaló que, por ahora, prefiere mantener reserva. “Con todo respeto, no me gustaría dar mucho detalle de ese tema”, indicó inicialmente. Sin embargo, añadió que más adelante compartirá información sobre su relación.
“Seguramente más adelante compartiré más, pero, por ahora, quisiera guardármelo”, expresó antes de retirarse del lugar.
Las imágenes difundidas muestran a Rovegno saliendo de su vivienda en Lima para encontrarse con Villacorta, quien llegó en un auto blanco. Según el reporte, la modelo se acercó de manera efusiva, lo abrazó y le dio un beso en los labios, evidenciando cercanía y confianza entre ambos.
No es la primera vez que la pareja es vista junta. La semana anterior, el mismo programa emitió imágenes de ambos caminando tomados de la mano en Miami mientras realizaban compras. Además, se informó que regresaron juntos a Lima desde Estados Unidos el pasado 8 de diciembre, lo que reforzó las versiones sobre el romance.
MÁS: Ricardo Morán dedica gala de “Yo Soy” a Dominic Sánchez, imitador de Lenox que fue asesinado
Álvaro Villacorta Canessa, de 37 años, se dedica al rubro de comercio exterior. De acuerdo con su perfil profesional, es gerente de cuatro empresas, socio de dos compañías adicionales y forma parte del directorio de una empresa de gestión de recursos humanos junto a su padre y su hermano.
Asimismo, el programa indicó que Villacorta es militante del partido Somos Perú y que ha realizado aportes económicos a dicha agrupación desde el año 2014. La relación con Rovegno se conoce dos meses después de que la exMiss Perú anunciara el fin de su relación con el modelo Hugo García en octubre de 2024.
TE PUEDE INTERESAR
- Mayra Goñi y actor Rodrigo Brand fueron captados “juntos y cariñosos” en Miraflores
- Susana Klein, actriz que dio voz a Mafalda y cantó el tema oficial de ‘Candy’, falleció a los 84 años
- Angelina Jolie muestra cicatriz de su mastectomía preventiva en edición francesa de Time
- Imitador de Lennox de “Yo soy” fue asesinado en la puerta de su vivienda en Puente Piedra
- Miguel Hidalgo y su reacción luego de que Tilsa Lozano asegurara que aún lo ama en “El valor de la verdad”
Contenido sugerido
Contenido GEC