Alessia Rovegno se pronunció por primera vez sobre su nueva relación sentimental luego de que fuera captada en Lima junto al empresario Álvaro Villacorta. La exMiss Perú fue abordada por una reportera del programa Amor y fuego, espacio que difundió imágenes de la pareja mostrándose cariñosa en espacios públicos tanto en la capital peruana como en Miami, Estados Unidos.

Consultada sobre su situación sentimental, la modelo de 27 años señaló que, por ahora, prefiere mantener reserva. “Con todo respeto, no me gustaría dar mucho detalle de ese tema” , indicó inicialmente. Sin embargo, añadió que más adelante compartirá información sobre su relación.

“Seguramente más adelante compartiré más, pero, por ahora, quisiera guardármelo” , expresó antes de retirarse del lugar.

Captan a Alessia Rovegno enamorada en Lima y Miami junto a empresario peruano. (Foto: Captura/Amor y Fuego)

Las imágenes difundidas muestran a Rovegno saliendo de su vivienda en Lima para encontrarse con Villacorta, quien llegó en un auto blanco. Según el reporte, la modelo se acercó de manera efusiva, lo abrazó y le dio un beso en los labios, evidenciando cercanía y confianza entre ambos.

No es la primera vez que la pareja es vista junta. La semana anterior, el mismo programa emitió imágenes de ambos caminando tomados de la mano en Miami mientras realizaban compras. Además, se informó que regresaron juntos a Lima desde Estados Unidos el pasado 8 de diciembre, lo que reforzó las versiones sobre el romance.

Álvaro Villacorta Canessa, de 37 años, se dedica al rubro de comercio exterior. De acuerdo con su perfil profesional, es gerente de cuatro empresas, socio de dos compañías adicionales y forma parte del directorio de una empresa de gestión de recursos humanos junto a su padre y su hermano.

Alessia Rovegno se refiere por primera vez a Álvaro Villacorta. (Foto: Composición)

Asimismo, el programa indicó que Villacorta es militante del partido Somos Perú y que ha realizado aportes económicos a dicha agrupación desde el año 2014. La relación con Rovegno se conoce dos meses después de que la exMiss Perú anunciara el fin de su relación con el modelo Hugo García en octubre de 2024.