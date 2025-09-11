Alessia Rovegno no tuvo reparos en responder algunas preguntas sobre Hugo García. En conversación con “Amor y Fuego”, la modelo señaló que la polémica en torno a Isabella Ladera por la difusión de videos íntimos es algo delicado, por lo que no dudó en enviar un consejo a su expareja.
En conversación con el programa de Rodrigo Gonzales y Gigi Mitre, la exMiss Perú resaltó que prefiere no hablar de la controversia de Isabella Ladera porque entiende que es un tema privado y complicado para ella.
LEE: “No pasará por alto”: Isabella Ladera adelanta sus acciones legales por filtración de video privado
Asimismo, en la misma línea que dijo que prefiere mantenerse al margen del tema Isabella Ladera, envió un mensaje a su expareja Hugo García, quien ha sido vinculado con la influencer venezolana.
“Obviamente, he leído las noticias, pero creo que es un tema que no me corresponde. Es un tema muy sensible y también un tema privado de Hugo, que espero que él lo sepa cómo manejar”, dijo Rovegno al citado medio.
“Igual toda mi solidaridad, obviamente para las personas involucradas. Es un tema sensible, privado, no me corresponde hablar sobre el tema y le voy a desear lo mejor siempre”, añadió la exMiss Perú.
MÁS INFORMACIÓN: Beéle solicita “remoción inmediata ” de video íntimo con Isabella Ladera y afirma: “No lo divulgué”
Como se sabe, Alessia Rovegno y Hugo García fueron pareja hasta octubre de 2024; sin embargo, recién hicieron pública su separación a principios del 2025, cuando la modelo habló del tema luego que el chico reality fue visto besando a otra mujer.
