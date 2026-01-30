Alexander Abreu y Maykel Blanco encabezan dos noches de salsa cubana en Lima

Lima será escenario de dos jornadas dedicadas a la salsa cubana con la llegada de Alexander Abreu y Maykel Blanco, quienes ofrecerán conciertos consecutivos los días viernes 6 y sábado 7 de febrero, según informó la organización del Palmeras Festival. Ambos músicos son considerados referentes de la salsa contemporánea y destacan por su impacto en escenarios internacionales.

La primera presentación se realizará el viernes 6 de febrero en El Miraflorino, ubicado en el distrito de Miraflores. Este concierto se desarrollará en un formato más cercano al público, lo que permitirá una experiencia directa entre los artistas y los asistentes. Para el sábado 7 de febrero, el evento se trasladará al Estadio Musga, en Trapiche, Comas, con un escenario de mayor capacidad orientado al público de Lima Norte.

Alexander Abreu destaca por su potencia musical y su sello inconfundible sobre el escenario.

Alexander Abreu es reconocido por su solidez musical y su trayectoria dentro de la salsa cubana, mientras que Maykel Blanco destaca por un espectáculo moderno y de alta energía. La organización informó que ambos artistas estarán acompañados por músicos nacionales, quienes completarán la programación de cada noche.

Maykel Blanco promete un show explosivo que hará bailar de principio a fin al público limeño.

Con estas presentaciones, Palmeras Festival busca consolidarse como una plataforma para espectáculos internacionales y fortalecer la presencia de la salsa en la escena musical peruana, apostando por artistas que marcan tendencia en el género.