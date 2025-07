La periodista y conductora de televisión Alexandra Hörler se ausentó de 'Paren Todo’, programa que conduce en Panamericana TV, luego de sufrir una descompensación relacionada con su embarazo, por lo que, actualmente se encuentra con descanso médico.

“Tuve un leve sangrado, me dieron ocho días de descanso médico, pero en general estamos bien. Aunque yo no me siento nada bien. El cuerpo no me da, no logro dormir más de cuatro horas y eso me causa muchos malestares, sobre todo mareos y descompensaciones” , explicó en un video publicado en sus redes sociales.

“Caminar es un reto ahorita”: Hörler detalla su estado

Hörler detalló que actualmente presenta agotamiento físico severo y otras molestias que le obligan a pasar la mayor parte del día en reposo. “Tengo que estar casi todo el día en cama porque caminar es un reto ahorita”, señaló.

Aunque su deseo es continuar trabajando, la periodista dejó abierta la posibilidad de alejarse temporalmente de la televisión si su salud se ve comprometida.

“Si en algún momento siento que ya no puedo, me retiraré, pero mis planes son trabajar hasta el final”, añadió.

Su mensaje de tranquilidad a los seguidores

Tras su ausencia en el programa, la comunicadora compartió un video explicando su estado actual. “Gracias por todos los mensajes. Estoy tomando las cosas con calma y cuidándome mucho. Lo más importante ahora es que el bebé esté bien, y por ahora todo va en orden”, dijo.

Alexandra Hörler anuncia que está embarazada

La periodista Alexandra Hörler, de 40 años, anunció su embarazo a finales de junio, una noticia que la sorprendió luego de haber perdido la esperanza de convertirse en madre junto a su esposo, el odontólogo Juan Francisco Pardo

El pasado 11 de julio, Hörler adelantó que tendrá una hija, pero no reveló el nombre que le pondría. “Hijita: aún sin conocerte, ya llenas nuestras vidas de luz. Te esperamos con todo el amor“, escribió contenta.