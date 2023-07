El actor cómico Alfredo Benavides reveló en una entrevista para el diario Trome que no cree en el matrimonio, pero que sí le gustaría convivir con una eventual pareja sentimental.

“En estas épocas hablar de matrimonio es una palabra antigua. Creo que no sería necesario casarme, tampoco me aloca la idea. Sí me gustaría formalizar una relación y convivir con una pareja (…) no creo que sea algo necesario para ser feliz”, comentó el cómico integrante de JB en ATV.

Alfredo Benavides quiere ser abuelo

Por otro lado, el hermano de Jorge Benavides compartió su deseo de convertirse en abuelo, ya que se siente realizado y que ha logrado cumplir varios de sus sueños.

“He trabajado en todos los canales, me he divertido mucho y me falta que me hagan abuelo, eso es lo único que me falta y espero que sea pronto”, indicó Alfredo.

Por otro lado, el cómico también se atrevió a comentar que le gustaría convertirse en padre nuevamente y que llamaría Alfredo su hijo.

El regreso del ‘niño Alfredito’

Respecto a su carrera artística, Benavides compartió también que interpretará nuevamente a su personaje el ‘niño Alfredito’, esta vez con el regreso de su circo.

“Me siento feliz porque son años que no lo hacía. Ahora que ya estoy en JB, en ATV, y es un buen momento televisivo, creo que es el momento de que el niño que tanto quiero, el personaje que tanto adoro, vuelva a los escenarios”, indicó el cómico.

MÁS INFORMACIÓN: Gabriela Serpa denuncia haber sido víctima de tocamientos indebidos en discoteca

¿Cómo será el nuevo show de el ‘niño Alfredito?

Alfredo Benavides comentó que su nuevo show circense que combina elementos virtuales y físicos, que usará recursos de los videojuegos para interactuar tanto con el elenco físico y virtual.

“Estoy presentando un espectáculo en el cual tengo una interacción con la pantalla de mi circo, entonces prácticamente me voy a meter dentro de un videojuego y voy a interactuar con personajes que son parte del elenco del circo y también con personajes virtuales que son los que salen en la parte tecnológica de la pantalla”, indica Benavides.

Sobre el circo del ‘niño Alfredito’

El circo del niño Alfredito y su mundo virtual iniciará a partir de 20 de julio al 20 de agosto en la cuadra 23 de la avenida José Carlos Mariátegui, en El Agustino (Frente al Plaza Vea). Las entradas están a la venta en Teleticket.