El humorista Alfredo Benavides reveló en el set de Magaly TV la Firme que siente atracción por Karelys Molina, artista que interpreta a la Robotina.

Durante la entrevista, Magaly Medina contó que el cómico le confesó que se siente atraído por la bailarina, en ese sentido. Benavides confirmó lo dicho.

“Es verdad, yo soy sincero. […] Yo he trabajado con la Robotina un mes, mi camerino estaba al costado de la Robotina. He compartido con ella y me gusta, sí. ¿Por qué no me puede gustar la Robotina?”, dijo el actor cómico.

Ante esa revelación, la Urraca se mostró sorprendida y comparó a la bailarina con Gabriela Serpa, por lo que Benavides dijo: “La diferencia es de quince centímetros”.

Sin embargo, Medina no dudó en recalcar que Molina es más joven que Gabriela Serpa y Fiorella Retiz, con quien fue vinculado recientemente.

“La Robotina recién está experimentando, la vida, recién la está conociendo y ha conocido puro bandido, y ahora tú”, reprochó la presentadora al cómico.

Por su parte, el Niño Alfredito respondió de manera cómica diciendo que “una sola vez en la vida se presenta el príncipe azul”, lo que generó la risa de la conductora.

¿Fiorella Retiz descartó relación con Alfredo Benavides?

Otro de los temas por los que Alfredo Benavides fue consultado se trató del supuesto vínculo sentimental que se forma con la comunicadora Fiorella Retiz.

Como se recuerda, tanto la modelo como el cómico explicaron que tienen una amistad de muchos años, sin embargo, Retiz no descartó que exista una relación de pareja en el futuro.