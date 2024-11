¿Enamorado? El comediante peruano Alfredo Benavides confesó recientemente su atracción por la ‘influencer’ Roxana Molina, con quien compartió un apasionado beso durante un sketch de “JB en ATV”. Este momento en pantalla ha desatado rumores sobre un posible interés sentimental entre ambos, algo que el hermano del también humorista Jorge Benavides no ha negado.

En declaraciones a Trome, Alfredo expresó estar en una etapa incierta de su vida emocional. “Estoy soltero, pero no sé qué me está pasando”, comentó, insinuando que podría estar desarrollando sentimientos por Molina, de 32 años. “La verdad, honestamente, ya no me pude aguantar y le metí su besucón”, añadió sobre el beso televisado. “Sí, confieso que me gusta y besa muy rico”, confesó.

Además, Benavides señaló que, más allá de la atracción, la personalidad de Roxana Molina le recuerda a su fallecida expareja y colega, Roxana Ávalos. La exvedette y humorista interpretó al popular personaje de la Guardia Serafina en los noventa y fue su primera novia, según comentó. “La Molina tiene lo suyo y sabes a quién me recuerda”, compartió, haciendo referencia a la espontaneidad y cercanía de ambas mujeres.