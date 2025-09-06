Tras el éxito del podcast “Somos lo que somos”, de sus hijos Giacomo (28), Doménico (24) y Rafaella, en el canal de YouTube “Zaca TV”, Alfredo Benavides respondió a las críticas que acusan un supuesto financiamiento ilícito de su parte al proyecto.

Por ello, en una entrevista con Magaly Medina, el hermano de Jorge Benavides, resaltó el trabajo, independencia y disciplina de sus hijos, desligándose de la notoriedad que obtuvieron como influencers

“Al igual que todos sus seguidores, me siento orgulloso, pero tengo que reconocer que mi mano no está puesto en ese proyecto” , dijo Benavides, recalcando que tampoco ha visitado el set de grabación del programa.

Además, Benavides aclaró que el éxito de 'Zaca TV’ es el resultado del esfuerzo de sus tres retoños, quienes trabajan junto a su madre y exesposa, María Fernanda Ubierna. Ella, con quien estuvo casado por diez años, también ejerce como su representante.

Giacomo Benavides y Doménico Benavides, ambos conductores de 'Zaca TV' | Foto: Instagram

En esa línea, también se ha pronunciado sobre los comentarios que lo vinculan con el financiamiento del podcast a través de lavado de activos, y no dudó en dar una respuesta categórica para desmentir las acusaciones.

“He visto las críticas y se aventuran a decir estas cosas. Actualmente, las redes sociales también tienen responsabilidad legal. Uno se cansa de eso. Y cabe decir, un canal de YouTube no cuesta mucho, tienen auspicios...” , agregó el humorista, dejando entrever que podría tomar medidas legales contra los críticos del programa.

Asimismo, Benavides resaltó el liderazgo de Giacomo, describiéndolo como “un apasionado de su trabajo” y en quien ve “el orden que no tuvo en su juventud”. También hizo mención especial a su otra hija, Rafaella, por su labor como productora del ‘stream’.

María Fernanda Ubierna, hija del legendario productor Guillermo Guille, junto a su hijo con Alfredo Benavides, Doménico | Foto: Instagram

Zaca TV cuenta con más de 290 000 suscriptores en YouTube, donde el programa ‘Somos lo que somos’ es presentado por los hijos de Benavides junto a las populares influencers Miranda Capurro, Michelle Onetto (Ñengo) y Andrea del Águila (Salandela).