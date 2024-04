El actor cómico Alfredo Benavides fue captado por el programa “Magaly TV, la firme”, besándose con una misteriosa mujer en una fiesta. Al ser consultados por su relación, la mujer identificada como Cristina Rodríguez Fernández negó que exista algún romance entre ellos.

En las imágenes presentadas por el programa de Magaly Medina se puede ver al actor cómico de la mano de Cristina, con quien luego se daría apasionados besos el pasado sábado 27 de abril. Para sorpresa de todos, al ser consultada, la mujer negó una relación.

“Yo a Alfredito lo conozco años, hace como 4 o 5 años. Es mi amigo, mi recontra amigo, mi pata, hay mucho cariño, pero no tenemos ninguna relación. No es mi good time, no seas loco, cómo va ser mi good time”, dijo.

“No, besitos cariñositos nada más, es mi niñito, tú sabes que niñito es niñito. Como el niño Alfredito, como Alfredo Benavides no, yo más lo quiero como Niño Alfredito”, agregó, entre risas.

¿Qué dijo Alfredo Benavides?

El actor cómico Alfredo Benavides también fue abordado por un reportero del programa, quien le preguntó por su relación con la mujer que besó. “Estoy soltero, sí es verdad, no me aguanté pues... ya me tocaba, ya me merecía, estos últimos tiempos han sido muy difíciles, he tenido bastantes decepciones en mi vida amorosa, no he tenido suerte”, dijo.

Sobre las declaraciones de Cristina, Benavides aclaró: “ese es el problema, que me ven así, como el Niño Alfredito, puede tener un lado positivo y un lado negativo. Como Alfredo ya no me quieren volver a besar, pero ya besé, ya no hay regreso”.

