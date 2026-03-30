Alfredo Benavides dedicó una emotiva carta a Manolo Rojas, quién falleció el pasado viernes 27 de marzo producto de un paro cardiaco. A través de sus redes sociales, el comediante compartió una publicación donde expresó sus sentimientos tras la triste partida de su amigo y colega.

En una reciente publicación en Instagram, Alfredo Benavides, conocido por su personaje del ‘niño Alfredito’, compartió una carta donde expresa todo el cariño que tuvo a Manolo Rojas o ‘Manolito’ como él lo llamaba.

Asimismo, en su carta, Alfredo Benavides recordó todo los momentos que han compartido junto a Manolo Rojas y como es que se conocieron. “Todavía tengo en mi mente que te conocí en el teatro Ático y, después de ver tu show, me convertí en tu admirador número uno”, se lee en su post de Instagram.

Benavides también recordó lo talentoso que fue Manolo Rojas, y que su última canción fue, tal cual, la última, titulada “A la vida”. También hizo referencia que fue como la canción que grabó Zambo Cavero antes de su partida: “Mis cenizas”.

“Tu canción ‘A la vida’ la escribiste sabiendo que era tu última canción. Nunca hiciste una canción así. Me has hecho escuchar mil canciones en tu carro y ninguna se parecía”, agregó.

Finalmente, la carta de despedida que escribió Alfredo a su amigo Manolo Rojas cierra con un “bueno hermana”, como solían decirse ambos. “Me quedo acá abajo. Es momento de descansar, acá tu misión ya fue cumplida”.

Alfredo Benavides recuerda todo los momentos que han compartido junto a Manolo Rojas. (Foto: Instagram)

Manolo Rojas será recordado no solo por talento humorístico, sino también el gran ser humano que fue en vida. Mensajes como el de Alfredo Benavides reflejan el cariño que tuvo de sus más cercanos amigos.