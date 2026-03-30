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Alfredo Benavides dedicó una emotiva carta a Manolo Rojas, quién falleció el pasado viernes 27 de marzo. (Foto: Instagram)
Alfredo Benavides dedicó una emotiva carta a Manolo Rojas, quién falleció el pasado viernes 27 de marzo. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Alfredo Benavides dedicó una emotiva carta a Manolo Rojas, quién falleció el pasado viernes 27 de marzo producto de un paro cardiaco. A través de sus redes sociales, el comediante compartió una publicación donde expresó sus sentimientos tras la triste partida de su amigo y colega.

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